Alternativní obchod Setapp Mobile pro iOS nevydržel, ukončuje provoz

Alternativní obchod Setapp Mobile pro iOS nevydržel, ukončuje provoz2026-01-18T22:00:28+01:00
• 18. 1. 2026#iOS

Zdroj: idownloadblog

Apple musel otevřít svůj ekosystém i alternativním obchodům s aplikacemi v EU, ale i tak se nemohl jen tak někdo přidat a nabídnout aplikace a hry skrze svůj ekosystém. Většinou firmy musí splňovat velmi přísné podmínky a také je zde otázka financí. Apple rozhodně nenechal vstup na iOS bez poplatků. Aktuálně je asi nejznámější obchod AltStore PAL, ale jsou zde i jiné alternativy. Bohužel jedna nyní končí.

Setapp Mobile

Obchod s aplikacemi Setapp Mobile byl představen před dvěma lety a od té doby nějakým způsobem fungoval. Měl ale svoje specifikace, jako je například předplatné, což je celkem pochopitelné, jelikož alternativní obchod něco stojí, a k tomu připočítejte cenu, kterou musí vývojáři platit Applu.

Nyní služba na svých stránkách relativně stroze informuje, že Setapp Mobile ukončí provoz 16. února. Důvodem jsou složité a měnící se obchodní podmínky, které značně zasahují do finančního modelu tohoto obchodu. Je tedy možné, že zde není hlavním důvodem ukončení samotná finanční stránka, ale jednoduše nutnost neustálých změn a modifikací.

1 all apps 2x 2086x1400x

Zdroj: theverge

Všechny aplikace budou po datu ukončení obchodu odstraněny. Nebude dostupná ani podpora a uživatelé se budou muset jednoduše poohlédnout někde jinde. Nevíme, kolik uživatelů využívalo Setapp Mobile, ale i tak je jasné, že velikost uživatelské základny není tím hlavním faktorem. Apple se snaží, aby nevzniklo mnoho alternativ, takže toto ukončení asi v Applu uvítají.

Otázkou je, jestli nakonec toto nepovede postupně k ukončení dalších alternativních obchodů.

Zdroje: support.setapp.com, theverge.com, idownloadblog.com, theverge.com

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Přemysl Vaculík

