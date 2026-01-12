Uživatelé Instagramu dostávají e-maily o resetu hesla

Zdroj: Unsplash

Sem tam se objeví nějaká zranitelnost u služby nebo produktu, ale kolikrát se o něčem takovém dozvíme až ve chvíli, kdy došlo k opravě nebo nějakému vyřešení. Za poslední týden ale o jednom problému věděli uživatelé dříve než samotná společnost, které se týkal.

Vyžádání resetu hesla?

Za poslední týden bylo mnoha uživatelům Instagramu odeslán e-mail s informací o restartování hesla, byť si nic takového nevyžádali. Dle kyberbezpečnostní společnost Malwarebytes mělo dojít k odcizení 17,5 milionů dat z Instagramových účtů, asi bez hesel, přičemž tento balík měl být prodán na dark webu a následně zneužit právě pro tuto událost.

Zástupci Instagramu se ale nechali velmi rychle slyšet, že se nejednalo o bezpečnostní narušení, respektive nedošlo k zneužití odcizených dat, případně že to s tím nemá nic společného. Ve vyjádření, které bylo poskytnuto, se mělo jednat o chybu systému, kdy mohla třetí strana, zřejmě skrze API nebo jinou část systému, nechat odeslat na velké množství účtů žádosti o restartování hesla.

Bylo uvedeno, že problém byl odstraněn a dokonce se došlo na to, který subjekt za tímto stojí, ale nebylo uvedeno nic konkrétního. Postihnutí uživatelé se nemají bát o své účty a dle vyjádření z Instagramu je vše zabezpečené.

Screenshot (2) 591x375x

Zdroj: Dotekomanie.cz

V mém případě nedošlo k ničemu takovému, ale za poslední týden jsem dostal hned několik e-mailů o obnovení hesla, byť jsem nic takového neřešil, ani jsem o to nežádal. Možná má Meta trochu více problémů s touto částí systému, než sama přiznává a netýká se jen jedné sociální sítě.

Zdroj: androidauthority.com

