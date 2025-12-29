💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Další anketa je za námi a díky ní jsme se dozvěděli, že většina hlasujících volí pro zabezpečení mobilního telefonu otisk prstu. Na PIN nebo jen gesto se spoléhá 6,7 % uživatelů, což asi není překvapující. Spíše nás trochu zaráží, že necelých 6 % nemá jakékoliv zabezpečení, zejména když mobil je branou do osobního digitálního světa.
- Otisk prstu: 62,01 %
- Rozpoznání obličeje: 13,41 %
- PIN / gesto: 6,7 %
- Kombinace více metod: 11,92 %
- Telefon nezamykám: 5,96 %
Nová anketa
Tentokrát se ptáme, jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím, tedy jestli to děláte automaticky, případně si počkáte, až se mobil sám ozve.
TikTok zavádí sdílené Kolekce a Feed
