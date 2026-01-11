Vivo X200T nepřinese vůbec nic nového

Vivo X200s | Zdroj: Vivo
Jen krátce po odhalení modelu X300s od společnosti Vivo se hned objevují další spekulace, které tentokrát přibližují zástupce s označením X200T. Přírůstek bude spíše patřit mezi lépe vybavená zařízení. Nejen jeho vnitřní skladba, ale i další prvky vzejdou z již dostupného telefonu. Čínský producent vsadí opět na kvalitní displej, výkonný hardware, slušné fotoaparáty a dlouhou výdrž.
Sázka na jistotu
Připravované Vivo X200T údajně získá 6,67palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hardwarová sestava nabídne čipset Dimensity 9400+ od MediaTeku, přičemž nejvyšší konfigurace může dostat 16GB operační paměť RAM a 1TB interní úložiště. O výdrž se postará 6 200mAh článek baterie podporující technologii rychlého 90W nabíjení. K dispozici nejspíš bude i bezdrátové 40W nabíjení.
Na svých bedrech ponese celkem tři 50MPx objektivy fotoaparátu, kdežto vpředu naleznete 32MPx selfie kamerku. Operační systém Android 16 pod platformou OriginOS 6 se může těšit na 5 hlavních aktualizací a bezpečnostní záplaty po dobu 7 let.
Mezi další prvky výbavy lze zařadit certifikaci odolnosti IP69, podporu eSIM, síťový standard Wi-Fi 7, ultrazvukový snímač otisků prstů pod čelním panelem nebo výkonné chlazení pro odvod přebytečného tepla. Po zkušenostech z minulosti není žádným překvapením, že tato novinka má hodně společného s dvojicí X200s a X200 FE.
Zbytek podrobností zjistíme už na konci tohoto měsíce, kdy se očekává oficiální představení ze strany výrobce. V obchodech budou alespoň dvě barevné verze (černá, fialová) za prodejní cenu v přepočtu okolo 12 000 Kč.
