Vivo X300s posune výkon i výdrž o kousek dál

Vivo X300 | Zdroj: Vivo
Čínská společnost Vivo i během letošního roku hodlá novými modely doplňovat aktuální generaci telefonů s označením X300. Podle posledních úniků můžeme vyhlížet minimálně dva zástupce. Nejnovější zpráva konkrétně přibližuje zařízení nesoucí název X300s. Vyhlížený přírůstek oproti předchůdci z října loňského roku vynikne větším displejem, vyšším výkonem nebo delší výdrží baterie.
Víc dospěje
Po technické stránce se Vivo X300s údajně dočká 6,78palcového AMOLED displeje, který dosáhne na 1,5K rozlišení a kolem něj budou velmi tenké rámečky. Vnitřní stránka by měla vycházet z čipové sady Dimensity 9500+ od MediaTeku. Tento procesor vyjde teprve během první poloviny letošního roku a nejspíš přinese jen přetaktovaná jádra z procesoru Dimensity 9500.
Vzadu lze očekávat 7 000mAh článek baterie a opět kulatý ostrůvek pro objektivy fotoaparátu. U něj mimo jiné chtějí nasadit hlavní 200MPx objektiv fotoaparátu. Do seznamu výbavy se ještě podívá ultrazvukový snímač otisků prstů pod čelním panelem, technologie rychlého nabíjení či zvýšená odolnost podložená patřičnou certifikací.
Model X300s do Evropy pravděpodobně dorazí až v příštím roce pod názvem X300T, protože do měsíce má teprve dojít k oznámení novinky X200T. Ta nabídne stejnou sestavu a vzhled právě jako zástupce X200s, jehož dostupnost je po celou dobu omezena pouze na domácí trh v Číně. Nakonec tisková konference v březnu kromě X300s odhalí i X300 Ultra.
