Anketa: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Anketa: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?2025-12-21T21:41:34+01:00
• 22. 12. 2025#Smartphony

Už nějakou dobu operační systémy podporují přepínání mezi světlým a tmavým režimem, proto nás zajímalo, co preferujete. Zde v drtivé většině vyhrál tmavý režim. Světlý režim nemá nastaveno ani 9 % hlasujících a jen 13 % nechává automatické přepínání. Velmi málo uživatelů přepíná na základě nálady.

  • Tmavý režim pořád: 71,66 %
  • Světlý režim pořád: 8,45 %
  • Automaticky podle denní doby: 13,62 %
  • Střídám podle nálady: 2,45 %
  • Neřeším, mám výchozí nastavení: 3,81 %

Nová anketa

Zabezpečení mobilu by nikdo neměl jen tak podceňovat, proto nás zajímá, jakou metodu používáte primárně. Jestli se tedy spoléháte na biometriku nebo na paměť.

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat