💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Už nějakou dobu operační systémy podporují přepínání mezi světlým a tmavým režimem, proto nás zajímalo, co preferujete. Zde v drtivé většině vyhrál tmavý režim. Světlý režim nemá nastaveno ani 9 % hlasujících a jen 13 % nechává automatické přepínání. Velmi málo uživatelů přepíná na základě nálady.
- Tmavý režim pořád: 71,66 %
- Světlý režim pořád: 8,45 %
- Automaticky podle denní doby: 13,62 %
- Střídám podle nálady: 2,45 %
- Neřeším, mám výchozí nastavení: 3,81 %
