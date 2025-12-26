Xiaomi oficiálně vydalo prémiová sluchátka Buds 6

Xiaomi Buds 6 | Zdroj: Mi
Dlouho očekávaná audio novinka z dílny společnosti Xiaomi je oficiálně venku. Bezdrátová sluchátka s názvem Buds 6 přicházejí jako aktuálně nejlépe vybavený přírůstek od čínského giganta. Dokazuje to nejen hromada prémiových funkcí a nadstandardních technologií. Případné zájemce kromě kvalitního poslechu čeká špičkové zpracování, široká paleta barev nebo adekvátní konečná cena.
Jen to nejlepší
Každé sluchátko s certifikací IP54 se může pochlubit hmotností pouze 4,4 gramu a vylepšený tvar slibuje ještě lepší průchod zvuku přes zvukovod. Nový měnič s pozlacenou membránou je jen špičkou ledovce. Do poslechu promlouvají technologie Snapdragon Sound, Hi-Res Audio či speciální tým z populární firmy Harman.
Na jedno nabití díky 35mAh bateriím zvládnou 6 hodin poslechu (bez ANC). Dodávané pouzdro s 475mAh článkem prodlužuje celkovou výdrž k hranici 35 hodin (bez ANC). Komunikaci zajišťuje funkce Bluetooth 5.4 a dokonce nechybí ani podpora Find My od Applu. Pozornosti neuniknou ani kodeky v čele s aptX Lossless, aptX Adaptive, LC3.
Uživatelé vedle adaptivní technologie ANC ocení při telefonování redukci okolního hluku s umělou inteligencí (až o 95 dB). Ve výpisu výbavy také naleznete prostorový zvuk, připojení ke dvěma zařízení najednou, adaptivní ekvalizér, přepis nahrávek v reálním čase nebo tvorbu chytrých souhrnů.
Prodejci nabídnou čtyři barevné možnosti (bílou, černou, fialovou, zlatou) za cenu v přepočtu 2 049 Kč.
