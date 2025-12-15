Trend chytré domácnosti se stává standardem moderního bydlení. Možnost ovládat osvětlení, teplotu nebo zabezpečení domu pomocí mobilního telefonu již není hudbou budoucnosti, ale dostupnou realitou. Právě probíhající akce Alza Dny nabízí ideální příležitost pro upgrade domácího ekosystému. V nabídce se objevily stovky produktů od senzorů až po termostaty s výraznými slevami. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co by nemělo uniknout pozornosti technologických nadšenců.
Chytré bytové doplňky pro vyšší komfort
Detaily tvoří celek. V kategorii bytových doplňků lze nalézt zařízení, která monitorují kvalitu prostředí nebo automatizují pěstování rostlin. Od meteostanic po chytré budíky, tato zařízení zvyšují komfort bydlení bez nutnosti složité instalace.
- TESLA Device MS360 (-31 %)
- QINGPING Bluetooth Alarm clock (Temperature & RH monitor) (-35 %)
- SENCOR SWS 10500 WIFI (-30 %)
- Véritable Botaneo – Automatický květináč + 2 bylinkové náplně (-20 %)
- Eve Weather Connected Weather Station (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Inteligentní elektroinstalace jako základ automatizace
Pro uživatele, kteří to s automatizací myslí vážně, jsou klíčové prvky elektroinstalace. Chytré vypínače, zásuvky či ovladače rolet umožňují vytvářet komplexní scénáře chování domu. V této sekci lze aktuálně nalézt jedny z nejvyšších slev, které přesahují i 60 %.
- Meross Smart Wi-Fi Roller Shutter Timer (-61 %)
- ismartgate kabelový senzor pro verzi PRO, magnetický (-53 %)
- Sonoff T3EU2C-TX Series (-38 %)
- RETLUX RSH 305 Smart bezdrátový čtyřtlačítkový nástěnný vypínač (-30 %)
- RETLUX RSH 202 Wi-Fi SMART Prodlužovací přívod FR16A (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré zabezpečení domu pro klidný spánek
Bezpečnost je jednou z hlavních priorit chytrých domácností. Moderní systémy zahrnují nejen kamery a videotelefony, ale také chytré zámky či senzory kouře a otevření dveří. Integrace těchto prvků do jedné aplikace zajišťuje dokonalý přehled o dění v nemovitosti odkudkoliv.
- Meross Smart Smoke Alarm (-45 %)
- EVOLVEO DoorPhone AP2-2 drátový videotelefon pro dva byty s aplikací (-36 %)
- SwitchBot Lock Pro (-43 %)
- WiZ Contact sensor (-46 %)
- AQARA Smart Lock U200 Lite Kit (EL-D03D), černý (-36 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré vytápění a chlazení pro úsporu energií
S rostoucími cenami energií je optimalizace vytápění logickým krokem. Chytré termostatické hlavice a termostaty dokáží efektivně regulovat teplotu v jednotlivých místnostech podle denního režimu uživatele, což vede k nezanedbatelným finančním úsporám.
- AVATTO WT410 3A Water Heating Matter over WiFi Thermostat White (-48 %)
- MOES TV-02 Smart Radiator Valve, Zigbee, White (-38 %)
- ELEKTROBOCK Termostat BT 32 (-27 %)
- AVATTO TRV16 Zigbee for Electric thermostat (-26 %)
- EZVIZ Smart sada pro vytápění (2xT55,A3-R200) (-55 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Anketa: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?
Telegram novinky: Už netřeba SMS pro ověření a další vylepšení
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře