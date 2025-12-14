iOS 26.2 přináší pár novinek a vylepšení

Apple zpravidla vydává nové verze operačních systémů na začátku týdne, někdy spíše ke konci, ale moc často se nestává, aby vydal aktualizaci o víkendu. Nyní se tak stalo s iOS 26.2

Pár změn

Zřejmě nechal novou verzi na víkend, jelikož neobsahuje moc dramatických změn. Ve skutečnosti ej obsaženo více oprav než novinek. I tak novinky se dají spíše popsat jako vylepšení, jelikož v Apple Music došlo k umístění seznamu oblíbených skladeb v sekci Nejlepší výběry na kartě Domů. Co je ale nové, je možnost stažení textů ke skladbám, přičemž jsou nově dostupné i bez internetu.

U aplikace Podcasty se automaticky generují kapitoly u epizod, což má zjednodušit navigaci. Také jsou zde nově odkazy na zmíněné podcasty. Zde si Apple slibuje rozšíření a větší angažovanost posluchačů. U Her jsou nově filtry jako kategorie, velikost atd. Zapracovalo se na bannerech s hodnocením a došlo na vylepšení podpory pro bezdrátové herní ovladače jako třeba Backbone a Razer.

Další novinky, které Apple zmiňuje:

  • Upozornění pro připomenutí vám pomohou sledovat naléhavé úkoly a poskytují podporu pro odložení budíku a živou aktivitu, pokud nejste připraveni připomenutí odškrtnout.
  • Kódy AirDrop nabízejí další vrstvu ověření při používání AirDropu s neznámými kontakty tím, že poskytují kód na zařízení příjemce, který musí odesílatel zadat k dokončení přenosu.
  • Odkazy v sekci Apple News v horní části kanálu Today nabízejí snadnou navigaci k oblíbeným tématům, jako je sport, politika, byznys a jídlo.
  • Párování vícedílného příslušenství v aplikaci Domácnost umožňuje použít stejný instalační kód k snadné registraci více příslušenství, pokud se prodává společně.
  • Blikání pro upozornění v Nastavení usnadnění přístupu nabízí další možnost, aby obrazovka zařízení blikala, když obdržíte oznámení.
  • Tabulky ve volném formátu mohou obsahovat text, obrázky, dokumenty a kresby s buňkami. které inteligentně mění velikost a přizpůsobují se tak nekonečnému plátnu, čímž vnášejí strukturu
  • Oprava problému, kdy předběžná alba v knihovně Apple Music nebyla v době vydání okamžitě přehrávatelná
  • Oprava problému, kdy nastavení soukromí a zabezpečení mohlo být nesprávně označeno jako spravované podnikovou organizací.

