iOS 26.2 přináší pár novinek a vylepšení

Apple zpravidla vydává nové verze operačních systémů na začátku týdne, někdy spíše ke konci, ale moc často se nestává, aby vydal aktualizaci o víkendu. Nyní se tak stalo s iOS 26.2
Pár změn
Zřejmě nechal novou verzi na víkend, jelikož neobsahuje moc dramatických změn. Ve skutečnosti ej obsaženo více oprav než novinek. I tak novinky se dají spíše popsat jako vylepšení, jelikož v Apple Music došlo k umístění seznamu oblíbených skladeb v sekci Nejlepší výběry na kartě Domů. Co je ale nové, je možnost stažení textů ke skladbám, přičemž jsou nově dostupné i bez internetu.
U aplikace Podcasty se automaticky generují kapitoly u epizod, což má zjednodušit navigaci. Také jsou zde nově odkazy na zmíněné podcasty. Zde si Apple slibuje rozšíření a větší angažovanost posluchačů. U Her jsou nově filtry jako kategorie, velikost atd. Zapracovalo se na bannerech s hodnocením a došlo na vylepšení podpory pro bezdrátové herní ovladače jako třeba Backbone a Razer.
Další novinky, které Apple zmiňuje:
- Upozornění pro připomenutí vám pomohou sledovat naléhavé úkoly a poskytují podporu pro odložení budíku a živou aktivitu, pokud nejste připraveni připomenutí odškrtnout.
- Kódy AirDrop nabízejí další vrstvu ověření při používání AirDropu s neznámými kontakty tím, že poskytují kód na zařízení příjemce, který musí odesílatel zadat k dokončení přenosu.
- Odkazy v sekci Apple News v horní části kanálu Today nabízejí snadnou navigaci k oblíbeným tématům, jako je sport, politika, byznys a jídlo.
- Párování vícedílného příslušenství v aplikaci Domácnost umožňuje použít stejný instalační kód k snadné registraci více příslušenství, pokud se prodává společně.
- Blikání pro upozornění v Nastavení usnadnění přístupu nabízí další možnost, aby obrazovka zařízení blikala, když obdržíte oznámení.
- Tabulky ve volném formátu mohou obsahovat text, obrázky, dokumenty a kresby s buňkami. které inteligentně mění velikost a přizpůsobují se tak nekonečnému plátnu, čímž vnášejí strukturu
- Oprava problému, kdy předběžná alba v knihovně Apple Music nebyla v době vydání okamžitě přehrávatelná
- Oprava problému, kdy nastavení soukromí a zabezpečení mohlo být nesprávně označeno jako spravované podnikovou organizací.
