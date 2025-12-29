Google Fotky zamíří do Samsung TV

Zdroj: Google
Ačkoliv jsou dnešní mobilní telefony dostatečně velké a máme k dispozici mnoho jiných zařízení na prohlížení fotek, tak třeba s přáteli nebo v kruhu rodinném se hodí prezentovat snímky třeba z dovolené na televizi. To ale vyžaduje někdy speciální technologii pro streamování, třeba Google Cast nebo Miracast. Samsung to nyní více zjednoduší integrací Google Fotek.
Nejen obyčejné prohlížení fotek
Samsung oznámil, že díky spolupráci s Googlem dojde k integraci Google Fotek přímo do televizí. Ve své podstatě bude postačovat, když se uživatel přihlásí se svým Google účtem na televizi a hned bude mít k dispozici celou svou galerii na velké ploše, ale nebude to jediná možnost prohlížení, tedy jednoho snímku za druhým, případně zobrazování celých alb.
Mezi další funkce bude patřit například přehled zajímavých momentů a vzpomínek, což bude založeno na místech, lidech a významných okamžicích. Následně se nabídnou tematické šablony, kde budou aplikovány nejrůznější filtry a modifikace, samozřejmě za pomocí AI, tedy konkrétně s využitím Google Nano Banana. Dokonce se bude aplikovat transformace, kdy z fotky se udělá video. Také bude k dispozici personalizace na základě nějakého tématu a podobně.
Jednotlivé funkce se budou spouštět po celý následující rok. Bohužel se tato novinka asi nedostane do starších modelů skrze aktualizaci. Samsung ji plánuje nasadit jen u nových televizorů, které budou uvedeny v roce 2026, což je tedy velká škoda, když i současné modely mají výkon na takovou integraci.
