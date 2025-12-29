Povánoční období a začátek nového roku jsou tradičně spojeny s výprodejovými akcemi, které nabízejí ideální příležitost k dokoupení potřebného vybavení. Aktuální „Mega výprodej roku“ se zaměřuje na široké spektrum příslušenství pro mobilní telefony. Uživatelé tak mohou za zvýhodněné ceny proměnit svůj smartphone v profesionální nástroj pro tvorbu obsahu nebo vyřešit problémy s nedostatkem energie na cestách.
Kamery a objektivy pro mobilní telefony
Fotografické schopnosti moderních telefonů jsou na vysoké úrovni, přesto existují fyzikální limity, které lze překonat pouze externí optikou. V aktuální nabídce se objevují specializované nástroje, jako jsou termální kamery pro technickou diagnostiku nebo sady objektivů pro makro fotografii a natáčení videa. Slevy v této kategorii dosahují až 40 %, což činí i pokročilou techniku, jako jsou mikroskopy pro mobily, výrazně dostupnější.
- Topdon TCView TC002 termální infrakamera (-23 %)
- Apexel Universal smartphone filming rig kit (-40 %)
- Apexel 150X Microscope Lens with LED Light & UV Light (-40 %)
- Apexel 200X Mobile phone microscope lens with LED Light & CPL Filter (-40 %)
- Apexel zoom objektiv pro smartphone 20-40x + tripod (-40 %)
Mikrofony k mobilu
Pro tvůrce videí, podcastů nebo pro ty, kteří často streamují, je kvalita zvuku stejně důležitá jako kvalita obrazu. Vestavěné mikrofony často nedostačují v hlučném prostředí nebo při nahrávání z větší vzdálenosti. Výprodej zahrnuje bezdrátové sety i kompaktní mikrofony značek jako BOYA, MAONO či SYNCO, které zajišťují čistý záznam zvuku a snadnou konektivitu s mobilními zařízeními.
- Boya BOYALINK 3-02 (-20 %)
- BOYA Mini 13 (-10 %)
- MAONO WM620 (-15 %)
- SYNCO WAir G2 (A2) (-20 %)
- Sencor SSS K1000 (-30 %)
Powerbanky
S rostoucím výkonem telefonů roste i spotřeba energie. Kategorie powerbank v rámci Mega výprodeje nabízí řešení pro každou situaci – od tenkých modelů do kapsy s kapacitou 5000 mAh až po výkonné stanice s kapacitou 20 000 mAh a výkonem 200 W, které zvládnou napájet i notebooky. Důraz je kladen na rychlé nabíjení a kompaktní rozměry, přičemž ceny klesly až o 40 %.
- Mobile Origin 5000mAh 3in1 Metal Slim PowerBank PB4 (-25 %)
- Choetech 12W 10000mAh Power Bank (-35 %)
- Vention 10000mAh Mini Power Bank (USB-C + USB-C/Lightning) with Built-in USB-C and Lightning Cables (-30 %)
- AlzaPower Parade Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) žlutá (-40 %)
- Anker Prime Power Bank 20000mAh, 200W, Black (-40 %)
Držáky na mobily
Bezpečnost a komfort při jízdě autem nebo při práci u stolu zajišťují kvalitní držáky. V nabídce jsou zastoupeny především magnetické systémy (včetně podpory MagSafe), které umožňují rychlé uchycení telefonu jednou rukou. Slevy se vztahují na modely do ventilačních mřížek i na palubní desky.
- Vention Car mounted magnetic phone holder black (-30 %)
- Mobile Origin Mag Easy Mount O2 (-25 %)
- Mobile Origin 2in1 Dash And Vent Magnetic Car Holder MO21 (-40 %)
- Swissten Mirror magnetický držák do auta (-40 %)
- AlzaPower Holder FMC100 černý (-25 %)
