Oficiální podpora pro Windows 10 a Office 2019 skončila v říjnu 2025. Mnozí proto vyčkávali na slevy během Black Friday, aby mohli přejít na novější verze výhodněji. Pokud jste to nestihli, Cyber Monday je poslední příležitost, jak získat licenční klíče za rekordně nízké ceny! Obchod Godeal24 přináší v rámci Cyber Week výprodeje mimořádné slevy na digitální licence pro Windows 11 Pro i Office 2021 Pro – a to jen po omezenou dobu.

Windows 11 Pro za pouhých 296 Kč

Nejnovější verze systému Windows 11 Pro běžně stojí přes 4 800 Kč. V rámci Cyber Monday akce ji však můžete získat za pouhých 12,28 €, což je při aktuálním kurzu jen 296 Kč. Jedná se o plnohodnotnou licenci pro jedno zařízení – bez měsíčních poplatků, bez omezení funkcí, s doživotní platností.

Pokud stále používáte starší Windows 10, který již nedostává bezpečnostní aktualizace, je teď ten pravý čas na upgrade. Nečekejte na další akce – tyto ceny se pravděpodobně už nevrátí.

Office 2021 Pro: Plná sada kancelářských nástrojů jen za 707 Kč

Sada Microsoft Office 2021 Pro je skvělou volbou pro domácnosti i firmy. Obsahuje oblíbené aplikace jako Word, Excel, PowerPoint a Outlook, ale také moderní nástroje jako Teams a OneNote pro týmovou komunikaci a digitální poznámky. V balíku najdete i Access pro správu databází a Publisher pro tvorbu profesionálních tiskovin.

251125 720p gd24 € 1280x720x

Běžná cena Office 2021 Pro je kolem 5 300 Kč, ale nyní jej můžete pořídit za pouhých 29,28 €, což je při přepočtu jen 707 Kč. A nejlepší na tom je, že se jedná o trvalou licenci – zaplatíte jednorázově a můžete používat napořád.

Proč nakoupit právě teď?

Cyber Monday je poslední šancí, jak získat software Microsoft za ceny z Black Friday. Ceny platí pouze během aktuálního týdne a neměly by se opakovat. Výhodou je okamžité doručení digitální licence e-mailem a snadná aktivace přímo v systému Windows nebo Office.

Letošní slevoví rekordmani! Legitimní kancelářský software za bezkonkurenční cenu!

Nejnižší cena za posledních 365 dní! Certifikovaný Win 11 Pro v prodeji po omezenou dobu!

Ověřený kombinovaný balíček! Nejnižší cena všech dob. (Kód kupónu „SGO62“)

Najděte ty své produkty s výraznou slevou 50 %! (Kód kupónu „SGO50“)

Originální multipacky. Nejvýhodnější nabídka roku!

Užitečné nástroje pro každodenní práci

>>> Další nástroje

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 3. 12. 2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

