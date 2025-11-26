Snapdragon 8 Gen 5 představen, osekaná verze Elite

Zdroj: Qualcomm

Společnost Qualcomm dnes představila další nový procesor v řadě a i přes svůj název nenahrazuje nejvýkonnější model. Novinka se jmenuje Snapdragon 8 Gen 5, tedy bez slovíčka Elite, což nasvědčuje, že bude mít nižší specifikace. Jde spíše o nástupce Snapdragon 8s Gen 4, ale Qualcomm spíše uvádí, že nahrazuje Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 5

Výrobce u novinky uvádí, že v případě výpočetních jader se nabízí o 36 % výkonu více, u NPU pro AI operace pak o 46 % více výkonu a u grafiky je navýšení o 11 %. Takto to zní relativně dobře, ale malým písmem někde dole je napsáno, že srovnání je dělané s procesorem Snapdragon 8 Gen 3.

9ef52170 c95a 11f0 bfbd a5a317bd8992 1208x676x Snapdragon 8 Gen 5

Zdroj: Qualcomm

 

Novinka je založena na Oryon jádrech, stejně jako verze Elite, dokonce je zde stejná konfigurace clusterů, jen tedy taktovací frekvence jsou nižší. Výrobní technologie zůstala zachována, tedy 3nm. Současně jsou zde některé specifikace sdílené spíše se Snapdragonem 8s Gen 4, jako třeba operační paměti, typ podporovaného úložiště. Na druhou stranu Snapdragon 8 gen 5 má lepší výsledky v případě konektivity.

I tak se bude jednat o dobrý procesor pro vyšší střední třídu, jen tedy značení bude asi lehce matoucí, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs. Snapdragon 8 Gen 5.

Specifikace – srovnání

Snapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8s Gen 4
Označení SM8850-ACSM8845SM8735
Architektura CPUQualcomm Oryon (Nová gen.)Qualcomm Kryo
CPU: Prime Jádra2x až 4.6 GHz2x až 3.8 GHz1x až 3.2 GHz
CPU: Performance Jádra6x až 3.62 GHz6x až 3.32 GHzPerformance jádra až 3.0 GHz
Výrobní proces3nm4nm
NPU12 scalar + 8 vector6 scalar + 8 vectorHexagon
Paměť RAMLPDDR5x až 5300 MHzLPDDR5x až 4800 MHz
ÚložištěPodpora UFS 4.1Podpora UFS 4.0
5G ModemSnapdragon X85Snapdragon X80Snapdragon 5G Modem-RF
Rychlost 5G (Downlink)Až 12,5 GbpsAž 10 GbpsAž 4,2 Gbps
GPU ArchitekturaAdreno s 18 MB HPM pamětíAdreno GPU
Video Přehrávání8K HDR @ 60 FPS8K HDR @ 30 FPS8K HDR @ 60 FPS
Wi-Fi StandardWi-Fi 7
Wi-Fi Rychlost5,8 Gbps
BluetoothVerze 6.0
NabíjeníQualcomm Quick Charge 5

Zdroj: engadget.com

