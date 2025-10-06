T-Mobile představuje T Phone 3 Pro, cena je 6 199 Kč

Zdroj: T-Mobile
Není to tak dávno, co T-Mobile uvedl nový model svého vlastního telefonu, který si nechává vyrábět. Nyní zde máme pokračování v podobě T Phone 3 Pro, tedy lepší verze.
„T Phone 3 Pro kompletuje naši řadu zařízení využívajících integrovanou AI a my věříme, že zákazníci tyto funkce ocení a že jim zjednoduší život – ať už budou potřebovat poradit s odjezdy MHD, naplánovat schůzky, nebo upravit fotografie“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.
T-Mobile T Phone 3 Pro
Novinka má nastavenou cenu na 6 199 Kč, přičemž T-Mobile bude lákat i na možnost pořízení tohoto kousku současně s nějakým tarifem. Například u tarifu Neomezeně 4XL přijde na 1 Kč. Co se týče specifikací, jedná se spíše o mobil střední třídy. Základem je zde AMOLED displej a relativně štíhlé tělo bez výrazného fotomodulu. Zajímavostí je, že tentokrát je zde i bezdrátová technologie nabíjení. Samotná kapacita baterie má kapacitu 5000 mAh.
O výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 3, který má k dispozici 8 GB operační paměti. Základní verze má 256GB úložiště. Nechybí čtečka otisků prstů v displeji. Bohužel specifikace jako takové neznáme v plném rozsahu, takže nevíme rozlišení sekundárních foťáků, ale hlavní má 50 MPx a přední má pak 32 MPx.
Po softwarové stránce se nabízí AI asistent Perplexity. Operační systém je zde Android 15. Mobil ještě dostane aktualizace na Android 16, 17 a 18. Dále mobil dostane ještě 5 let softwarové podpory (3 roky měsíčních SMR + 2 roky čtvrtletních SMR). Oficiální prodej začíná 14. října, kdy se asi dozvíme kompletní specifikace.
Specifikace T Phone 3 Pro
- displej: 6,8 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB + microSD
- Android 15
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- ? MPx
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů
- IP67
- 5G, Bluetooth, USB Type‑C, Wi‑Fi 6E (2,4 GHz + 5 GHz), NFC
- rozměry: 166,8 x 78,8 x 8,4 mm; 200 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
Zdroj: Tisková zpráva
