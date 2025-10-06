T-Mobile představuje T Phone 3 Pro, cena je 6 199 Kč

T-Mobile představuje T Phone 3 Pro, cena je 6 199 Kč
2025-10-06T18:00:09+02:00
• 6. 10. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: T-Mobile

Není to tak dávno, co T-Mobile uvedl nový model svého vlastního telefonu, který si nechává vyrábět. Nyní zde máme pokračování v podobě T Phone 3 Pro, tedy lepší verze.

První dojmy na nový T Phone 3 a T Tablet 2, cenovka od 4001 Kč

„T Phone 3 Pro kompletuje naši řadu zařízení využívajících integrovanou AI a my věříme, že zákazníci tyto funkce ocení a že jim zjednoduší život – ať už budou potřebovat poradit s odjezdy MHD, naplánovat schůzky, nebo upravit fotografie“ dodává Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

T-Mobile T Phone 3 Pro

Novinka má nastavenou cenu na 6 199 Kč, přičemž T-Mobile bude lákat i na možnost pořízení tohoto kousku současně s nějakým tarifem. Například u tarifu Neomezeně 4XL přijde na 1 Kč. Co se týče specifikací, jedná se spíše o mobil střední třídy. Základem je zde AMOLED displej a relativně štíhlé tělo bez výrazného fotomodulu. Zajímavostí je, že tentokrát je zde i bezdrátová technologie nabíjení. Samotná kapacita baterie má kapacitu 5000 mAh.

T Phone 3 Pro PNG2 1200x1084x

Zdroj: T-Mobile

O výkon se zde stará Snapdragon 6 Gen 3, který má k dispozici 8 GB operační paměti. Základní verze má 256GB úložiště. Nechybí čtečka otisků prstů v displeji. Bohužel specifikace jako takové neznáme v plném rozsahu, takže nevíme rozlišení sekundárních foťáků, ale hlavní má 50 MPx a přední má pak 32 MPx.

Po softwarové stránce se nabízí AI asistent Perplexity. Operační systém je zde Android 15. Mobil ještě dostane aktualizace na Android 16, 17 a 18. Dále mobil dostane ještě 5 let softwarové podpory (3 roky měsíčních SMR + 2 roky čtvrtletních SMR). Oficiální prodej začíná 14. října, kdy se asi dozvíme kompletní specifikace.

Specifikace T Phone 3 Pro

  • displej: 6,8 palců, 2392 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 3
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 256 GB + microSD
  • Android 15
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
      • ? MPx
    • přední – 32 MPx
  • čtečka otisků prstů
  • IP67
  • 5G, Bluetooth, USB Type‑C, Wi‑Fi 6E (2,4 GHz + 5 GHz), NFC
  • rozměry: 166,8 x 78,8 x 8,4 mm; 200 gramů
  • baterie: 5000 mAh + 33W

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem 🤔

💡ANKETA: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat