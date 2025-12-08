Technologie v domácnosti: Zlevněné prémiové vysavače, kuchyňské roboty i řady pro osobní péči KOMERČNÍ ČLÁNEK

S rozvojem chytré domácnosti a moderních technologií rostou i nároky na spotřebiče, které denně využíváme. Značka Sencor, známá svým širokým portfoliem elektroniky, aktuálně přichází s vlnou cenového zvýhodnění na své prémiové modely. Akce se týká pokročilých úklidových systémů, designové řady pro péči o tělo i multifunkčních kuchyňských pomocníků. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií a produktů, které lze nyní pořídit za výhodnější ceny.

Péče o domácnost a úklid

Moderní úklid se stále častěji opírá o automatizaci a vysoký sací výkon bez nutnosti tahání kabelů. V nabídce se objevují jak robotické vysavače s pokročilou navigací, tak tyčové modely kombinující vysávání s mopováním. Zvýhodnění se týká i specializovaných podlahových myček řady AQUINO+, které cílí na efektivní odstranění nečistot z tvrdých podlah.

Osobní péče a zdraví

Technologie pronikají i do koupelen, kde se klade důraz na rychlost a šetrnost k vlasům či pokožce. Významnou část zlevněného portfolia tvoří řada Artemiss, která využívá vysokorychlostní motory pro efektivní styling. K dispozici jsou vysoušeče, žehličky na vlasy i pánské holicí strojky s moderním designem a ergonomickým zpracováním.

Kuchyně a vaření

V kategorii kuchyňských spotřebičů dominují robustní kuchyňské roboty řady Paul, které nabízejí vysoký výkon pro hnětení i šlehání. Pro milovníky kávy jsou připraveny plně automatické kávovary schopné připravit espresso či cappuccino stiskem jednoho tlačítka. Tyto přístroje kombinují funkčnost s estetikou vhodnou do moderních interiérů.

