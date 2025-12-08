S rozvojem chytré domácnosti a moderních technologií rostou i nároky na spotřebiče, které denně využíváme. Značka Sencor, známá svým širokým portfoliem elektroniky, aktuálně přichází s vlnou cenového zvýhodnění na své prémiové modely. Akce se týká pokročilých úklidových systémů, designové řady pro péči o tělo i multifunkčních kuchyňských pomocníků. Níže přinášíme přehled klíčových kategorií a produktů, které lze nyní pořídit za výhodnější ceny.
Péče o domácnost a úklid
Moderní úklid se stále častěji opírá o automatizaci a vysoký sací výkon bez nutnosti tahání kabelů. V nabídce se objevují jak robotické vysavače s pokročilou navigací, tak tyčové modely kombinující vysávání s mopováním. Zvýhodnění se týká i specializovaných podlahových myček řady AQUINO+, které cílí na efektivní odstranění nečistot z tvrdých podlah.
- Robotický vysavač AQUINO+ (SRV 9790BK) (-20 %)
- Tyčový vysavač 4 v 1 (SVC 9879BK) (-25 %)
- Podlahová myčka S88 AQUINO+ (SVW 8872BK) (-20 %)
- Robotický vysavač (SRV 7485WH) (-25 %)
- Tyčový vysavač 4 v 1 s mopem (SVC 8776BK) (-25 %)
Osobní péče a zdraví
Technologie pronikají i do koupelen, kde se klade důraz na rychlost a šetrnost k vlasům či pokožce. Významnou část zlevněného portfolia tvoří řada Artemiss, která využívá vysokorychlostní motory pro efektivní styling. K dispozici jsou vysoušeče, žehličky na vlasy i pánské holicí strojky s moderním designem a ergonomickým zpracováním.
- Vysokorychlostní žehlička na mokré vlasy Artemiss (SHI 9100RS) (-25 %)
- Artemiss kulmofén (SHS 9100RS) (-20 %)
- Vysokorychlostní fén na vlasy (SHD 9150RS) (-25 %)
- Vysokorychlostní pánský holicí strojek (SMS 7500BK) (-25 %)
- Vysokorychlostní fén na vlasy (SHD 9050GD) (-25 %)
Kuchyně a vaření
V kategorii kuchyňských spotřebičů dominují robustní kuchyňské roboty řady Paul, které nabízejí vysoký výkon pro hnětení i šlehání. Pro milovníky kávy jsou připraveny plně automatické kávovary schopné připravit espresso či cappuccino stiskem jednoho tlačítka. Tyto přístroje kombinují funkčnost s estetikou vhodnou do moderních interiérů.
- Kuchyně robot Paul 3 (STM 8970) (-25 %)
- Kuchyňský robot PAUL 1 (STM 7970) (-25 %)
- Kuchyňský robot PAUL 1 (STM 7950) (-25 %)
- Plně automatický kávovar na Espresso/Cappuccino (SES 8100BK) (-20 %)
- Automatické Espresso (SES 8000BK) (-20 %)
