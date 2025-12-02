Realme GT8 Pro přichází na český trh, i ve verzi Dream Edition

Zdroj: Realme
V říjnu došlo k uvdení dvou zajímavý novinek, Realme GT8 a GT8 Pro. Nemyslíme nyní jen samotné specifikace, ale i designové provedení. Zadní fotomodul totiž nemá jen jeden tvar, respektive si jej můžete vyměnit za jiný. Je to takový bonus navíc. Nyní nás české zastoupení informovalo o dostupnosti jeden z novinek.
Realme GT8 Pro i ve verzi Dream Edition
Jak to vypadá, základní model se k nám jen tak nedostane, nebo to není aktuálně v plánu. V českých obchodech bude dostupná verze Realme GT8 Pro v konfiguraci s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm. Nabídne se v barvách Diary White a Urban Blue. Verze Dream Edition je vytvořena ve spolupráci se značkou Aston Martin Aramco F1. Dominantní barvou je zelená.
Dostupnost je ohlášena na 2. prosince 2025. Cena je u těchto verzí nastavena na 27 499 Kč, u speciální edice pak na 29 999 Kč. Je zde ale akce na základní verze, které jde do 14. prosince 2025 pořídit za zaváděcí cenu 24 999 Kč.
Při pohledu na specifikace je jasné, že se jedná o velmi dobře vybavený mobil, který má v mnoha ohledech lepší výbavu než zavedenější značky. Otázkou je, jestli to stačí na nalákání případných zájemců.
Specifikace Realme GT8 Pro
- displej: 6,79 palců, 1440 x 3136 pixelů (2K+), OLED, až 7000 nitů, Dolby Vision
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
- Android 16 + realme UI 7.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8
- 50 MPx, 116°
- 200 MPx, 3x zoom, periskopický, f/2.6, OIS
- přední – 32 MPx
- ultrasonická čtečka otisků prstů, infra
- IP66+IP68+IP69
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
- 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C
- rozměry: 161,80 × 76,87 × 8,2 mm; 214 gramů
- baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
Zdroj: Tisková zpráva
