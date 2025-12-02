Realme GT8 Pro přichází na český trh, i ve verzi Dream Edition

Realme GT8 Pro přichází na český trh, i ve verzi Dream Edition

2025-12-02T16:00:12+01:00
#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

V říjnu došlo k uvdení dvou zajímavý novinek, Realme GT8 a GT8 Pro. Nemyslíme nyní jen samotné specifikace, ale i designové provedení. Zadní fotomodul totiž nemá jen jeden tvar, respektive si jej můžete vyměnit za jiný. Je to takový bonus navíc. Nyní nás české zastoupení informovalo o dostupnosti jeden z novinek.

Realme GT8 Pro i ve verzi Dream Edition

Jak to vypadá, základní model se k nám jen tak nedostane, nebo to není aktuálně v plánu. V českých obchodech bude dostupná verze Realme GT8 Pro v konfiguraci s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm. Nabídne se v barvách Diary White a Urban Blue. Verze Dream Edition je vytvořena ve spolupráci se značkou Aston Martin Aramco F1. Dominantní barvou je zelená.

realme GT 8 Pro White and Blue 2000x1446x

Zdroj: Realme

Dostupnost je ohlášena na 2. prosince 2025. Cena je u těchto verzí nastavena na 27 499 Kč, u speciální edice pak na 29 999 Kč. Je zde ale akce na základní verze, které jde do 14. prosince 2025 pořídit za zaváděcí cenu 24 999 Kč.

realme GT 8 Pro Dream edition 2000x1500x

Zdroj: Realme

Při pohledu na specifikace je jasné, že se jedná o velmi dobře vybavený mobil, který má v mnoha ohledech lepší výbavu než zavedenější značky. Otázkou je, jestli to stačí na nalákání případných zájemců.

Specifikace Realme GT8 Pro

  • displej: 6,79 palců, 1440 x 3136 pixelů (2K+), OLED, až 7000 nitů, Dolby Vision
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + realme UI 7.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8
      • 50 MPx, 116°
      • 200 MPx, 3x zoom, periskopický, f/2.6, OIS
    • přední – 32 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů, infra
  • IP66+IP68+IP69
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C
  • rozměry: 161,80 × 76,87 × 8,2 mm; 214 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

