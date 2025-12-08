EU uvalila pokutu 120 milionů eur na X nejen za modré zaškrtnutí u profilů

Evropská komise (EK) se s některými společnostmi nemazlí a někdy to skoro vypadá, že si doslova zasedla na nějaké konkrétní firmě. V našem digitálním světě EK zpravidla jde po Googlu a sem tam se v hledáčku objeví i Apple, ale ani tomu se nevyhýbají rozhodnutí. Nyní si EK posvítila na X (dříve Twitter). Rovnou zde máme pokutu.
Transparentnost a klamání
EK v těchto případech rozhodují podle aktu digitálních službách, který je v některých ohledech hodně přísný. U X došlo konkrétně ke třem porušení. EK na prvním místě zmiňuje modrý odznáček u uživatelských účtů. Dříve tato ikona reprezentovala skutečně ověřené účty a jen tak někdo nezískal tento status. Nyní si ale kdokoliv může pořídit předplatné, díky čemuž dostane tento odznáček.
Pokud by X uvádělo, že tento odznáček znamená jen to, že uživatel má předplatné, bylo by vše v pořádku, zřejmě. Ale pokud na něj kliknete, tak se objeví zpráva, že uživatel je ověřený, a to právě není úplně pravda. Sice X má některé techniky na to, aby se někdo nevydával za někoho jiného, ale to nehraje v tuto chvíli roli. EK vyhodnotilo, že ke skutečnému ověření nedošlo, proto X nemá právo takovou informaci uvádět.
Další dva body se týkají transparentnosti, zejména v oblasti reklam. X neumožňuje jednoduchý přístup výzkumným pracovníkům a dalším subjektům k datům, dokonce chybí některé informace, jako třeba kdo zaplatil za danou reklamu.
Tato porušení vedla EK k udělení pokuty ve výši 120 milionů eur, což je skoro 3 miliardy korun. Společnost X má 60 dnů na to, aby byla EK informována o opatřeních. Následně má 90 dnů na předložení plánu kolem nezbytných opatření.
Musk reaguje
Hned po oznámení pokuty se majitel Elon Musk tak trochu rozjel a mohli jsme číst vyjádření jako rozpuštění EU a podobně. Co jsme ale nečekali, ani EK, tak byla reakce produktového ředitele X, Nikita Bier. Ten si všiml, že právě účet @EU_Commission měl zneužít reklamního systému X, kdy @EU_Commission zveřejnila příspěvek s videem, ale když na něj kliknete, tak jste přesměrováni na zprávu o pokutě. Kvůli tomu byl účet @EU_Commission ukončen.
Je nutné ale vzít v potaz, že @EU_Commission nepoužívá aktivně svůj reklamní účet od roku 2021, takže toto rozhodnutí nebo odveta ze strany X nic nezmění na pokutě 120 milionů eur.
Komentáře