Motorola chystá Edge 70 Pro/X70 Air Pro

Motorola představila model Edge 70, což je v podstatě globální verze X70 Air. U tohoto kousku cílí hlavně na tenkost, ale ve své podstatě se jedná o kousek zapadající do vyšší střední třídy. Nyní se připracuje ještě varianta Pro, přičemž se spekuluje ještě o verzi Ultra.

Motorola Edge 70 Pro?

Motorola rozbíhá kampaň na uvedení modelu X70 Air Pro, který se na globální trh dostane asi jako Edge 70 Pro. Zatím není jisté, jestli bude mít stejnou tloušťku, ale již nyní prosakují informace o výbavě. V první řadě se nebude jednat o pravý top model, jelikož v útrobách má být použitý nadcházející procesor Snapdragon 7+ Gen 5.

Má dojít také na zrychlení nabíjení, konkrétně by měla tato hodnota poskočit z 67 W na 90 W. Kódové označení mobilu je XT2603-1 a zatím se sporadicky objevuje v certifikačních procesech, takže toho moc zatím nevíme o samotné výbavě. Odhadujeme ale, že bude použita baterie s vyšší kapacitou.

Motorola mezitím slibuje i více AI funkcí a další vylepšení hardwaru. Co to ale může znamenat, není jisté. Očekáváme, že po uvedení na domácím trhu si budeme muset počkat několik týdnů na představení globální verze. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

