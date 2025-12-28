Google rozšiřuje Gemini Deep Research o další prvky

Google rozšiřuje Gemini Deep Research o další prvky2025-12-27T14:42:57+01:00
• 28. 12. 2025#AI

Zdroj: Google

Za poslední dobu se odehrálo mnohé ve světě AI, a to nejen u mobilních aplikací. Google pokračuje v expanzi Gemini 3, konkrétně verze Fast, a to i do mobilních telefonů. Vedle toho rozšiřuje i Gemini Deep Research, což je funkce pro detailnější analýzu nějakého tématu. Zde zpravidla systém projde mnoho zdrojů a po nějaké době zpracování nabídne výslednou zprávu opřenou o vícero zdrojů. Společnost upravuje systém generování a nyní by neměl být výsledek „suchý“.

Gemini Deep Research

Do této chvíle byl výsledek čistě textový, sem tam doplněný o tabulku. Nová aktualizace značně rozšiřuje možnosti a Gemini Deep Research nově nabídne ve výsledné zprávy například grafy v různých formátech, pakliže bude dostatek dat pro zobrazení porovnání.

videoframe 15669 1920x1080x videoframe 18059 1920x1080x

Zdroj: Google

Aby toho nebylo málo, tak kromě grafů zvládne Gemini Deep Research generovat i diagramy, animace a také simulace. Cílem je hlavně zpřehlednit a obohatit samotný výsledek. Ostatně obrázek vydá za tisíc slov.

videoframe 19957 1920x1080x videoframe 22075 1920x1080x

Zdroj: Google

Tato novinka ale není součástí každého použití Gemini Deep Research, spíše se nabídne, pakliže to je vhodné, nebo pokud si to přímo nevyžádá sám uživatel. Případně na vyžádání dotvoří případné vizuály do existující zprávy.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vzali mi telefon a zakázali fotit: Exkluzivní reportáž z útrob Honoru

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat