Google rozšiřuje Gemini Deep Research o další prvky

Zdroj: Google
Za poslední dobu se odehrálo mnohé ve světě AI, a to nejen u mobilních aplikací. Google pokračuje v expanzi Gemini 3, konkrétně verze Fast, a to i do mobilních telefonů. Vedle toho rozšiřuje i Gemini Deep Research, což je funkce pro detailnější analýzu nějakého tématu. Zde zpravidla systém projde mnoho zdrojů a po nějaké době zpracování nabídne výslednou zprávu opřenou o vícero zdrojů. Společnost upravuje systém generování a nyní by neměl být výsledek „suchý“.
Gemini Deep Research
Do této chvíle byl výsledek čistě textový, sem tam doplněný o tabulku. Nová aktualizace značně rozšiřuje možnosti a Gemini Deep Research nově nabídne ve výsledné zprávy například grafy v různých formátech, pakliže bude dostatek dat pro zobrazení porovnání.
Aby toho nebylo málo, tak kromě grafů zvládne Gemini Deep Research generovat i diagramy, animace a také simulace. Cílem je hlavně zpřehlednit a obohatit samotný výsledek. Ostatně obrázek vydá za tisíc slov.
Tato novinka ale není součástí každého použití Gemini Deep Research, spíše se nabídne, pakliže to je vhodné, nebo pokud si to přímo nevyžádá sám uživatel. Případně na vyžádání dotvoří případné vizuály do existující zprávy.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Motorola chystá Edge 70 Pro/X70 Air Pro
Samsung rozšiřuje SmartThings o další kategorii zařízení
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře