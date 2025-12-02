Zdroj Dotekomanie.cz
Na mobilním trhu je vždy někdo první v něčem. Pakliže to zaujme, přidají se ostatní výrobci, aby nabídli alternativní možnost ke koupi. To se aktuálně stalo s tenkými mobilními telefony. Dost často to má svou cenu, a to nemyslím jen sumu, za kterou koupíte daný mobil. Vměstnat všechno do velmi tenkého zařízení nejde jen tak. Buď nabídnete nejtenčí mobil bez některých funkcí a vlastností, nebo uděláte kompromis, kdy dodáte vše a tloušťka nebude zrovna rekordní. Řekl bych, že se touto cestou vydala Motorola. Novinka Motorola Edge 70 je velmi tenká, ale nějak zásadní kompromis ve výbavě jsem nenašel, což jsem nečekal.
Jen tenký?
Ještě před lety měly mobily běžně i dva centimetry na tloušťku. V poslední době mají spíše pod 10 mm, respektive v rozmezí 7 až 9 mm. I tak se Motorola pokusila jít na nižší hodnotu bez kompromisů. Motorola Edge 70 má 5,99 mm, což z tohoto kousku dělá velmi tenký smartphone. Není nejtenčí na trhu, ale kdo by poznal rozdíl v řádech desetin milimetru. Než jsem na mobil sáhl, očekával jsem podle specifikací nějakou hmotnost, nějaký dojem, ale až osobní zkušenost mi ukázala, že je to nejen tenký mobil, ale současně velmi lehký kousek. Prostě mě to překvapilo.
Abych se přiznal, tak mnohdy jsem si musel sáhnout do kapsy, jestli tam mám mobil. Zejména u volnějšího oblečení jsem rychle ztratil dojem, že mám smartphone u sebe. Ani po delší době jsem si nezvykl na jeho rozměry a lehkost. Ostatně 159 gramů je hodně málo na mobil v dnešní době.
Nepůsobí ale jako nějaká dětská hračka. Motorola Edge 70 je dobře zpracovaný kousek a možná bych řekl že dobře slisovaný. Zadní strana není ani ze skla, ani z nějakého pevného materiálu. Připomíná mí džínsovinu, tak trochu, ale jsou velmi příjemná na omak a trochu měkká. Při pádu se rozhodně nerozbijí.
Zadní fotomodul se ale podle mě moc nepovedl. Motorola Edge 70 má jen dva snímače, jenže modul má jakoby čtyři stejné kroužky. V jednom je svítilna, v druhém je dodatečný senzor (neslouží pro focení). Výrobce si mohl odpustit tuto symetrii. Možná by mobil vypadal trochu víc prémiově. Je to ale o vkusu.
Co to tlačítko?
Motorola Edge 70 standardně rozmístěná tlačítka pro ovládání hlasitosti a vypínání. Jsou precizní a dobře lupkají, jen si musíte dát trochu pozor na výběr obalu. Dodávaný má sice magenty navíc, ale trochu hůře jsem je stiskával. Zde jsem si musel trochu zvykat. Na levé straně je ještě jedno tlačítko, v horní části. Umístění je dobré, jelikož jsem ho ani jednou omylem nezmáčkl. Na druhou stranu je trochu zbytečné, jelikož na něm můžete mít Moto AI, v podstatě bez výrazné podpory češtiny, nebo nic. Není zde možnost namapování na jinou funkci nebo aplikaci. Je to nevyužití šance. Snad nějaká budoucí aktualizace odemkne možnosti.
Nezapomnělo se na stereo
Oceňuji, že Motorola neustupovala například u stereo reproduktorů. Ty tu jsou a navíc jsou dobře vyladěné. Nečekejte nějaké pronikavé basy. Na druhou stranu jsou relativně vyvážené a dobře hrají. Navíc telefonování je také pohodlné, tedy z pohledu hlasitosti, což se týká i zvuku notifikací. Když mobil cinkl, slyšel jsem jej, ať byl kdekoliv.
Displej krásný
Přední strana má velmi tenké rámečky kolem displeje. Když k tomu přidáte tenkost mobilu, tak Motorola Edge 70 vypadá trochu futuristicky. Navíc zobrazovací panel má vysoké rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas dosahuje na hodnotu 4500 nitů. Jaká je praxe? Vše na displeji je nádherně čitelné, i za přímého slunečního světla.
V displeji je integrovaná optická čtečka otisků prstů. Víc by slušela ultrasonická, ale co už. Co mi víc vadí, je její umístění. Na můj vkus je příliš nízko a uvítal bych ji aspoň o jeden centimetr výše. Nemusel bych palec tak moc ohýbat. Toto je dnes problém většiny mobilů a jen některé umisťují čtečku do vyšší pozice.
Pracuje ale dobře a bez problémů. Ani mokré prsty nevadí a je dostatečně rychlá. Dá se na ni spolehnout a nemusel jsem si registrovat náhradní prst.
Baterie není slabý článek
S konstrukcí souvisí i baterie, jelikož dostat do takto tenkého těla dostatečnou baterii není jednoduché. Pokud by Motorola použila standardní Li-Ion, asi by měl mobil problém s výdrží. Naštěstí byla použita křemíkovo-uhlíková technologie, díky čemuž má Edge 70 kapacitu 4800 mAh. Ano, na dnešní dobu je to spíše podprůměr, jelikož v mnoha mobil, i těch levných, je minimálně 5000 mAh, jenže ne s takovou tloušťkou.
Díky tomu se v této specifikaci řadí mobil do průměru, což je vlastně dobře. Zde se jednoduše nehledal kompromis. Bohužel nastavení mobilu nemá detailní statistiku o době zapnutí displeje (SoT), takže vám nemohu říci reálné výsledky z vlastního používání. K mobilu jsem se choval jako ke každému jinému. Používal jsem ho pro práci i zábavu, jak jsem zvyklý.
O to víc mě překvapilo, že jsem i po celém dnu měl na mobilu 50 % kapacity. Při mém používání vydržel dva dny. I náročnější činnosti bez sebemenších problémů vydržel od rána až do hluboké noci, a ještě měl rezervu. Vyždímat ho jde za jeden den jde, zázraky nečekejte. Na druhou stranu jsem ani nečekal takový výsledek. Nepotřeboval jsem dobíjet, aby mi vydržel do noci, případně jsem nemusel sahat po powerbance.
A když se bavíme o doplnění energie, je zde podpora pro 68W nabíjení přes USB C, případně je zde i 15W bezdrátová technologie. Edge 70 nemá integrované magenty, ale obal ano. Jde tedy využít i bezdrátovou technologii s magnety. To už je trochu kompromis, ale nijak netradiční.
Vše ostatní se vešlo
Co asi mnohé trochu zklame, je použití procesor. Motorola Edge 70 vypadá z marketingových materiálů jako top model tohoto výrobce na celý rok, takže byste očekávali procesor z nejvyšší série. Z nějakého důvodu výrobce raději sáhl po Snapdragonu 7 Gen 4. To není mínus, spíš to jen nevypadá dobře na papíře. Procesor je z května tohoto roku a je nejvýkonnější ve své řadě, což mohu potvrdit. Ani jsem nezaznamenal nedostatek výkonu u náročných aplikací nebo jakékoliv činnosti. Výkonu je dostatek.
Paměti jsou jsou rychlé, úložiště také, byť není použita nejvyšší verze UFS. I konektivita je na dobré úrovni, jen tedy nečekejte nejmodernější standardy. Zachycení polohy je i tak rychlé, propojení s příslušenstvím je stabilní, stejně jako s mobilní sítí.
Motorola Edge 70
- displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů, OLED, 120 Hz, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Duální SIM karta (1 nano SIM + eSIM)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 50 MPx, 120°
- přední – 50 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69, MIL-STD 810H
- stereo
- 5G, NFC, Bluetooth 5.4, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, WiFi 6E
- rozměry: 159,87 x 74,28 x 5,99 mm; 159 gramů
- baterie: 4800 mAh + 68 W USB C, 15 W bezdrátově
Android 16 s AI?
Už jsou dávno pryč ty časy, kdy Motorola dodávala mobily s čistým systémem Android. Dnes ho již upravuje po svém. Naštěstí nejde o těžké modifikace. Na druhou stranu jsem dlouho neviděl tolik zbytečných aplikací třetích stran, i her. Nevím, proč to má Motorola zapotřebí mi dávat do mobilu mnoho her, které mi nic neříkají. Ani nepotřebuji aplikace pro Word, Excel a podobné. Pokud bych to potřeboval, nainstaloval bych si to. Sice při nastavení je možnost odmítnutí, i tak se mi něco dostalo do mobilu. Chce to jednoduše pročistit.
V mobilu je také Moto AI, jen tedy podpora češtiny je spíše slabá, respektive chybí podpora pro většinu jazyků. Proto bych očekával, že si budu moci na dedikované tlačítko moci navázat Gemini, kde je podpora češtiny i v konverzačním módu. Bohužel to Motorola nedovoluje, aspoň zatím. Zde jsem jednoduše zastáncem toho, že pokud nemohou nabídnout podporu pro jazyk, v plném rozsahu, mají uvolnit možnosti nastavení.
Systém jako takový nese Motorola prvky, i speciální gesta, jako třeba zatřesení mobilu spustí svítilnu, případně ji vypne. To se mi vždy líbilo na těchto mobilech. Celkově je vše odladěné, nic se neseká, ani nic nepadá. Motorola slibuje 4 roky aktualizací, takže se Motorola Edge 70 dočká i Androidu 20. Bezpečnostní aktualizace jsou garantované po dobu šesti let. To je dobré, jen to není nejlepší na trhu.
Foťáky – slušný základ
V mobilech nikdy nebylo dost prostoru pro foťáky, zejména pak optiku. Pro kvalitní sestavu potřebujete prostor, ale u mobilu, kde jde hlavně o tenkost, nelze očekávat zázraky. Na zádech jsou dva snímače, jak jsem napsal výše, oba mají 50 MPx. Hlavní má optickou stabilizaci obrazu, druhý je pro ultra širokoúhlé snímání. Pro snímač se zoomem nezbyl prostor, ale pokud si na něj nepotrpíte, není čeho litovat.
I za zhoršených světelných podmínek Motorola Edge 70 produkuje dobré snímky, poradí si i s náročnými světelnými podmínkami. Hodně zde ale pracuje AI, což jde vidět u focení. V prvním okamžiku uvidíte originál, pak zasáhne AI. Zvýrazňuje barvy a lehce upravuje ostrost. Výsledek je dobrý a pro sociální zcel uspokojivý. Aj bych řekl, že i vyváženost barev mezi senzory je na dobré úrovni. Rozhodně nejde o fotomobil, na druhou stranu bude majitel spokojený s výsledky.
Ukázkové snímky
Zhodnocení Motorola Edge 70
Edge 70 rozhodně není nudné pokračování řady. Motorola zariskovala a přinesla velmi tenký mobil bez velkých kompromisů. Hmotnost je natolik nízká, že si nebudete jisti tím, jestli máte mobil v kapse u tepláků nebo volnějšího oblečení. Nechybí zde nic z běžné výbavy a navíc je zde i vyšší odolnost. Na stereo se nezapomnělo, bezdrátové nabíjení se vešlo. Magnety jsou sice v obalu, ale to asi nevadí.
I po celé době testování mě baví tenkost ve spojení s normální výdrží na jedno nabití. Řekl bych, že Motorola Edge 70 zaujme ty, kdo chtějí takto velký mobil, jen nechtějí mít v kapse cihlu. Uvítal bych méně zbytečných aplikací a více možností nastavení, tedy v případě dedikovaného tlačítka na levém boku.
Motorola Edge 70 mě zaujala, jen tedy cena je poněkud vysoká. Ta doporučená je nastavena na 19 999 Kč. To je prostě moc na takovýto mobil, byť tenký a bez kompromisů. Trochu přívětivější je 16 499 Kč, za kterou se dá novinka koupit do konce roku. Spíše bych řekl, že Edge 70 by měla stát lehce po patnácti tisíci. Naštěstí je snížená cena doprovázena akcí, v rámci které získáte mnoho příslušenství. Jakmile skončí tato akce, zajímá mě, jak Motorola zahýbá s cenou.
Klady
- velmi tenký a lehký design;
- dobré zpracování a materiály;
- kvalitní displej s vysokým rozlišením;
- dostatečná výdrž baterie;
- kvalitní stereo reproduktory.
Zápory
- vysoká cena;
- zbytečné aplikace a nedostatečná podpora češtiny pro AI;
- umístění čtečky otisků prstů příliš nízko.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Instagram zřejmě razantně omezí hashtagy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře