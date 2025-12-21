Čínský úřad potvrzuje příchod Realme 16 Pro+

• 21. 12. 2025#Android #Smartphony

Realme 16 Pro+ | Zdroj: Gizmochina

Necelý měsíc od úniku modelu Realme 16 Pro je právě teď odhalen další zástupce s názvem Realme 16 Pro+. Chystaný telefon nesoucí kódové označení RMX5130 prošel certifikačním procesem u čínského úřadu TENAA, což naznačuje brzké představení veřejnosti. Toto zařízení v rámci střední třídy rozhodně nebude patřit do průměru.

Žádné ořezávátko

Přírůstek údajně dostane 6,8palcový AMOLED displej s rozlišením 2 800 x 1 280 pixelů, který má pohánět osmijádrový procesor Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu. Paměťové konfigurace mají nabídnout 8/12/16/24GB operační paměť RAM a 128/256/512GB či 1TB interní úložiště.

realme 16 pro plus 2 2048x858x

Realme 16 Pro+ | Zdroj: Gizmochina

Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh by měl podporovat technologii rychlého 80W nabíjení. Zadní stranu obsadila trojice objektivů fotoaparátu, kde si hlavní slovo vezme 200MPx snímač. Následuje 50MPx periskopický teleobjektiv s 3,5násobným optickým přiblížením a 8MPx ultraširokoúhlý objektiv.

Součástí softwarové stránky bude operační systém Android 16 pod vlastní platformou Realme UI 7. Výpis výbavy prozatím uzavírá snímač otisků prstů pod displejem, 50MPx selfie kamerka a infraport na ovládání spotřebičů v domácnosti. Do prodeje dorazí minimálně čtyři barevné možnosti (fialová, růžová, šedá, zlatá). Oficiální oznámení může proběhnout již v úterý 6. ledna.

realme 16 pro plus 1 1384x816x realme 16 pro plus 3 879x1001x

Realme 16 Pro+ | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

