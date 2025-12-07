Finská Jolla po letech představuje nový model

Jolla Phone | Zdroj: Jolla
Finská firma Jolla tvořená bývalými zaměstnanci Nokie se po několikaleté odmlce vrací zpátky na mobilní trh. Pouze několik hodin staré oznámení přináší zbrusu nový telefon a také především novou verzi vlastního systému Sailfish OS. Producent podmínil spuštění výroby posbíráním dostatečného množství předobjednávek. To zákazníci určitě splní s dostatečným předstihem.
Návrat staré školy
Zařízení dostane 6,36palcový AMOLED panel, u kterého se ukáže Full HD displej nebo odolné sklo Gorilla Glass. Hardwarovou stránku postaví na neupřesněném procesoru od MediaTeku, 12GB operační paměti RAM a 256GB úložišti podporujícím až 2TB paměťové microSD karty. Baterie s kapacitou okolo 5 500 mAh bude uživatelsky vyměnitelná.
Zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu (50 + 13 MPx). Za pozornost stojí i notifikační RGB LED dioda, podpora 5G sítí či čtečka otisků prstů. Díky nasazenému přepínači můžete přecházet do soukromého režimu, kde deaktivujete nejen mikrofon, fotoaparát, funkci Bluetooth.
Vlastní operační systém Sailfish OS 5 plně založený na jádře Linuxu neobsahuje žádné nástroje sledující aktivitu uživatele. Ovšem všechny potřebné aplikace z Androidu do telefonu nainstalujete díky emulátoru AppSupport. Navíc minimálně po dobu 5 let mají vycházet aktualizace softwaru.
Zájemci mohou vybírat ze tří různých barev modelu (bílá, černá, oranžová) a Jolla slibuje dodání do konce prvního pololetí příštího roku. Pokud do 4. ledna bude předobjednáno 2 000 kusů, tak spustí jeho výrobu. To by mělo být splněno již v nejbližších hodinách.
Předobjednávka vychází na 99 euro (tj. cca 2 396 Kč) a poté doplatí pouze 499 euro (tj. cca 12 076 Kč). Nakonec doporučená cenovka bude činit maximálně 699 euro (tj. cca 16 916 Kč).
Zdroje: commerce.jolla.com, gsmarena.com, gizmochina.com
