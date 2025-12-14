Obchod Play přichází o jednu funkci, ale alternativa existuje

Zdroj: Dotekománie
Obchod Play, jako centrum aplikací pro Android mobily, tablety a další zařízení, obsahuje i celkem zajímavé možnosti. Naposled jsme se dočkali možnosti vzdáleného odinstalování, ale tentokrát zde máme odebrání jedné funkce, a celkem užitečné.
Google Obchod Play začíná ověřovat věk uživatelů
Systémové aplikace
Do mobilu můžete ve své podstatě dostat jakoukoliv aplikaci, i mimo Obchod Play. Pak jsou zde ale systémové, tedy takové, které jsou nativní součástí mobilu již z výroby. Tyto aplikace nejde za normálních okolností odinstalovat. I tak je někdy potřeba odebrat poslední aktualizaci, nebo ji vrátit do původního stavu, jelikož nová verze vykazuje nestabilitu nebo nějaký problém.
Do této chvíle stačilo danou aplikaci najít v Obchodě Play a pak kliknout na odinstalování. Zde nešlo o odebrání aktualizace, ale spíše o návrat na starší verzi. Zpravidla tedy do verze, která byla předinstalována na mobilu. Bohužel došlo k odebrání této možnosti z Obchodu Play a už se zde nenabízí odinstalování verzí.
Zařízení s Androidem ale mají stále tuto možnost, jen se k ní musíte proklikat skrze nastavení. Pak ještě musíte najít konkrétní aplikaci v dlouhém seznamu a přes detail dát odinstalaci aktualizací. Google nijak nekomentoval, proč odebral tuto možnost v Obchodě Play, ale mohl si ji odpustit.
