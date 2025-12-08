💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Zdroj: DALL·E
Vánoce se blíží a proto jsme se ptali, co nejvíce očekáváte pod stromečkem. Nejvíce hlasujících neočekává nic technologického. Z oblasti elektroniky vyhrávají jednoznačně mobily, byť pro ně hlasovalo jen 14,09 % lidí. Ostatní kategorie oscilují kolem 5 %, ale jedna je trochu výš. Přibližně 8 % očekává tablet nebo notebook.
- Nový mobil: 14,09 %
- Sluchátka: 5,37 %
- Chytré hodinky nebo náramek: 5,37 %
- Tablet nebo notebook: 8,05 %
- Příslušenství (kryt, powerbanka, nabíječka…): 4,7 %
- Nic technologického: 62,42 %
Nová anketa
Nákup techniky může být ošemetná věc, i tak raději někteří tuto činnost nechají na ostatních. Proto se ptáme, jestli ji kupujete sobě, nebo spíše ostatním.
