💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Minule jsme se ptali, která aplikace vás připoutá, tedy u které prožíváte doom scrolling. Rozložení je celkem rovnoměrné mezi hlasujícími, přičemž vede Youtube a na druhém místě je Instagram. TikTok se dostal na třetí místo a až pak je Facebook. X spíše působí jako minorita.
- Instagram: 23,66 %
- TikTok: 19,35 %
- Youtube Shorts: 29,03 %
- Facebook: 12,9 %
- X (dříve Twitter): 6,45 %
- Jiná: 8,6 %
Nová anketa
Vánoce se neúprosně blíží, což dokazuje i počasí. Čeká nás nakupování dárků a tak nás zajímá, jestli letos plánujete někomu koupit mobilní telefon, případně jestli ho neočekáváte sami.
Michal Krajči24. 11. 2025, 9:33
Áno. Dcérka dostane novú Motorolu. Už má asi rok a pol prasknutý displej a tak už si zaslúži nový :D