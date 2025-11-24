Anketa: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

2025-11-24T07:00:11+01:00
• 24. 11. 2025#Smartphony

Minule jsme se ptali, která aplikace vás připoutá, tedy u které prožíváte doom scrolling. Rozložení je celkem rovnoměrné mezi hlasujícími, přičemž vede Youtube a na druhém místě je Instagram. TikTok se dostal na třetí místo a až pak je Facebook. X  spíše působí jako minorita.

  • Instagram: 23,66 %
  • TikTok: 19,35 %
  • Youtube Shorts: 29,03 %
  • Facebook: 12,9 %
  • X (dříve Twitter): 6,45 %
  • Jiná: 8,6 %

Nová anketa

Vánoce se neúprosně blíží, což dokazuje i počasí. Čeká nás nakupování dárků a tak nás zajímá, jestli letos plánujete někomu koupit mobilní telefon, případně jestli ho neočekáváte sami.

💡ANKETA: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Otestovali jsme OnePlus 15 🫡 Král je mrtev, nechť žije král ☝️

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Michal Krajči

24. 11. 2025, 9:33

Áno. Dcérka dostane novú Motorolu. Už má asi rok a pol prasknutý displej a tak už si zaslúži nový :D

