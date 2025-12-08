Alza Dny zlevnily prvky chytré domácnosti i vychytávky pro mazlíčky KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza Dny zlevnily prvky chytré domácnosti i vychytávky pro mazlíčky2025-12-08T06:05:26+01:00
• 8. 12. 2025#Ostatní

Aktuálně probíhající slevová akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro modernizaci bydlení. E-shop Alza.cz zařadil do nabídky zlevněných produktů široké spektrum zařízení z kategorie Smart Home. Od zabezpečení přes automatizaci osvětlení až po inteligentní péči o domácí zvířata – výběr pokrývá potřeby začínajících uživatelů i pokročilých nadšenců do technologií. Níže přinášíme výběr zajímavých položek rozdělených do kategorií.

Chytrá domácnost

Zabezpečení a monitoring domácnosti patří mezi nejčastější důvody pro pořízení smart zařízení. V nabídce se objevují kamery s vysokým rozlišením i nenápadné senzory, které sledují pohyb, teplotu či vlhkost. Moderní osvětlení ovládané přes mobilní aplikaci pak dokáže zcela proměnit atmosféru v interiéru.

Inteligentní elektroinstalace

Pro ty, kteří chtějí automatizovat stávající spotřebiče nebo osvětlení bez nutnosti výměny koncových zařízení, jsou ideálním řešením chytré zásuvky a spínače. Tyto prvky umožňují dálkové ovládání, měření spotřeby energie nebo nastavení časových plánů pro žaluzie a závěsy, což přispívá k energetické úspoře i komfortu.

SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky

Technologie pronikají i do péče o zvířecí společníky. Automatické dávkovače krmiva s kamerou, robotické hračky nebo chytré toalety usnadňují majitelům péči a zajišťují zvířatům pravidelný režim i zábavu v době nepřítomnosti páníčků. V nabídce nechybí ani pokročilá krmítka pro ptactvo s AI rozpoznáváním druhů.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Motorola Edge 70 drtí iPhone Air: Nálož v balení jako bonus

💡ANKETA: Kupujete o Vánocích techniku spíš sobě, nebo ostatním?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat