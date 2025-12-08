Aktuálně probíhající slevová akce Alza Dny přináší zajímavé příležitosti pro modernizaci bydlení. E-shop Alza.cz zařadil do nabídky zlevněných produktů široké spektrum zařízení z kategorie Smart Home. Od zabezpečení přes automatizaci osvětlení až po inteligentní péči o domácí zvířata – výběr pokrývá potřeby začínajících uživatelů i pokročilých nadšenců do technologií. Níže přinášíme výběr zajímavých položek rozdělených do kategorií.
Chytrá domácnost
Zabezpečení a monitoring domácnosti patří mezi nejčastější důvody pro pořízení smart zařízení. V nabídce se objevují kamery s vysokým rozlišením i nenápadné senzory, které sledují pohyb, teplotu či vlhkost. Moderní osvětlení ovládané přes mobilní aplikaci pak dokáže zcela proměnit atmosféru v interiéru.
- Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt White (-41 %)
- Solight bezdrátové tlačítko pro 1L43, 1L44, 1L45, 1L49, 1L49B, 1L52, 1L53 (-47 %)
- Sonoff THS01 Temperature & Humidity Sensor (-40 %)
- RETLUX RSH 308 PIR Smart pohybový senzor (-31 %)
- Meross Smart Door and Window Sensor Kit (-45 %)
- Govee Pixel Light 1024 LED Panel Matter (-30 %)
Inteligentní elektroinstalace
Pro ty, kteří chtějí automatizovat stávající spotřebiče nebo osvětlení bez nutnosti výměny koncových zařízení, jsou ideálním řešením chytré zásuvky a spínače. Tyto prvky umožňují dálkové ovládání, měření spotřeby energie nebo nastavení časových plánů pro žaluzie a závěsy, což přispívá k energetické úspoře i komfortu.
- Meross Smart Wi-Fi Roller Shutter Timer (-57 %)
- AQARA Smart Wall Switch H1(With Neutral, Double Rocker) (-34 %)
- AQARA Curtain Driver E1 Track Version (-24 %)
- MOES Smart Wall Socket, Wi-Fi, +USB (-41 %)
- IMMAX NEO LITE Smart vnitřní zásuvka v2 s kolíkem, typ E, WiFi (-30 %)
- Meross Smart Wi-Fi Wall Switch 1 way Touch Button (-25 %)
SmartPet – elektronika pro domácí mazlíčky
Technologie pronikají i do péče o zvířecí společníky. Automatické dávkovače krmiva s kamerou, robotické hračky nebo chytré toalety usnadňují majitelům péči a zajišťují zvířatům pravidelný režim i zábavu v době nepřítomnosti páníčků. V nabídce nechybí ani pokročilá krmítka pro ptactvo s AI rozpoznáváním druhů.
- BOT Smart dávkovač krmiva pro domácí mazlíčky s kamerou D2, Tuya, Wi-Fi, bílý (-57 %)
- Enabot EBO SE – Robotický společník s kamerou (-29 %)
- Arenti 3MP/2K Wi-Fi Kamera s dávkovačem pamlsků (-25 %)
- Birdfy Feeder (AI doživotně zdarma) (-20 %)
- Petkit Purobot Ultra Automatická toaleta pro kočky (-15 %)
- CARNEO DogSAFE+ (-20 %)
