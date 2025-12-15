💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Zdroj: DALL·E
V poslední anketě jsme se ptali, komu kupujete spíše techniku, jestli sobě nebo ostatním. Samotné výsledky jsou poměrně vyrovnané, ale dost hlasujících to má půl na půl, asi tak třetině. Pětině například nekupuje vůbec takové dárky a podobné procento naopak kupuje hlavně sobě.
- Hlavně sobě – Vánoce jsou ideální na upgrade: 18,27 %
- Hlavně ostatním – rád/a dávám technologické dárky: 16,35 %
- Půl na půl: 27,88 %
- Nekupuju techniku vůbec: 23,08 %
- Záleží na slevách: 14,42 %
Nová anketa
Co mobilní telefon, to jiná tapeta, ikony, rozložení a podobně. V jednom jsou si mobily podobné, a to nastavení světlého nebo tmavého režimu. Který z nich preferujete?
