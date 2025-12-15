Anketa: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

2025-12-15
#Android #iOS

Zdroj: DALL·E

V poslední anketě jsme se ptali, komu kupujete spíše techniku, jestli sobě nebo ostatním. Samotné výsledky jsou poměrně vyrovnané, ale dost hlasujících to má půl na půl, asi tak třetině. Pětině například nekupuje vůbec takové dárky a podobné procento naopak kupuje hlavně sobě.

  • Hlavně sobě – Vánoce jsou ideální na upgrade: 18,27 %
  • Hlavně ostatním – rád/a dávám technologické dárky: 16,35 %
  • Půl na půl: 27,88 %
  • Nekupuju techniku vůbec: 23,08 %
  • Záleží na slevách: 14,42 %

Nová anketa

Co mobilní telefon, to jiná tapeta, ikony, rozložení a podobně. V jednom jsou si mobily podobné, a to nastavení světlého nebo tmavého režimu. Který z nich preferujete?

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Tmavý režim

