Minule jsme se ptali, jestli máte v plánu někomu koupit nový mobilní telefon, na což kladně zareagovalo 16,33 % hlasujících. Dalších 8,16 % to zvažuje a dalších 6,12 % to možná udělá v povánočních slevách. I tak drtivá většina letos nic takového neplánuje a sotva dvacetina spíš očekává, že dostanou mobil oni sami.

  • Ano, mám to už v plánu: 16,33 %
  • Zvažuji to: 8,16 %
  • Možná koupím až po Vánocích ve slevách: 6,12 %
  • Ne, letos mobily nedávám: 64,63 %
  • Dostanu ho spíš já: 4,76 %

Tentokrát anketu obrátíme a spíše se zeptáme, co očekáváte vy, že dostanete pod stromeček z oblasti elektroniky.

💡ANKETA: Co letos nejvíc očekáváte pod stromečkem z oblasti techniky?

