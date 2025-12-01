💡ANKETA: Co letos nejvíc očekáváte pod stromečkem z oblasti techniky?

Minule jsme se ptali, jestli máte v plánu někomu koupit nový mobilní telefon, na což kladně zareagovalo 16,33 % hlasujících. Dalších 8,16 % to zvažuje a dalších 6,12 % to možná udělá v povánočních slevách. I tak drtivá většina letos nic takového neplánuje a sotva dvacetina spíš očekává, že dostanou mobil oni sami.
- Ano, mám to už v plánu: 16,33 %
- Zvažuji to: 8,16 %
- Možná koupím až po Vánocích ve slevách: 6,12 %
- Ne, letos mobily nedávám: 64,63 %
- Dostanu ho spíš já: 4,76 %
Nová anketa
Tentokrát anketu obrátíme a spíše se zeptáme, co očekáváte vy, že dostanete pod stromeček z oblasti elektroniky.
Dřívější ankety
- Anketa: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?
- Anketa: Jak často se přistihnete při tzv. doom scrollingu?
- Anketa: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?
- Anketa: Plánujete letos o Vánocích koupit někomu nový mobil jako dárek?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Black Friday slevy na smartphony až 35 %: tipy na nejzajímavější nabídky napříč kategoriemi
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře