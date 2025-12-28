TikTok zavádí sdílené Kolekce a Feed

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sociální sítě se za poslední roky změnily a nyní to vypadá, že hlavní doménou jsou videa. Ostatně i samotné algoritmy upřednostňují tento typ obsahu. Na druhou stranu jsou zde platformy jako TikTok, které se výlučně zaměřují na video obsah. Nově se ale integrují funkce na větší propojení mezi uživateli. Právě TikTok zavádí postupně dvě novinky.
Sdílený Feed?
První novinka se týká existující funkce Kolekcí, což je ve své podstatě seznam oblíbených nebo nějak významných videí. Do této chvíle jste si mohli vytvářet jen své vlastní kolekce, ale nově přichází funkce sdílení. Pakliže kolekci nastavíte jako sdílenou a následně pozvete kamaráda do ní, můžete oba ukládat obsah do konkrétní kolekce.
V podstatě se jedná o kolaborativní způsob ukládání zajímavého obsahu. Druhá novinka nabízí trochu chaosu. Pokud si nyní myslíte, že algoritmus vám nabízí kolikrát obsah, který vás nezajímá, tak si tuto zkušenost můžete znásobit tím, že pozvete kamaráda do sdíleného Feedu. Tedy že algoritmus každý den vybere 15 video založených na společných zájmech.
TikTok si slibuje od novinek větší interakci, komentování, komunikaci a sdílení obsahu. Tedy jinak řečeno, že na platformě zůstanete ještě déle, hlavně díky přátelům. Novinky se postupně zavádí, ale například sdílené kolekce byste měli mít k dispozici již nyní.
