Původní tvůrce WeTransfer vytvořil novou službu pro jednoduché sdílení souborů

Zdroj: bmrng.me
Na internetu můžeme vidět mnoho příběhů úspěšných služeb, které skončí v rukách větších hráčů. Mnohdy je za vším poměrně výhodný byznys, ale následná budoucnost nemusí být tak růžová, jak se předpokládalo. Ostatně to jde vidět i u sociálních sítí jako X/Twitter. V roce 2008/2009 vznikla služba WeTransfer, která byla následně prodána většímu hráči. Původní tvůrce Nalden ale založil novou, jelikož se mu nelíbí směřování služby WeTransfer.
Boomerang
Právě WeTransfer má kolem sebe i trochu kontroverze, jelikož data uživatelů byla používána pro trénování AI. Navíc nový majitel nechal propustit mnoho zaměstnanců. To se samozřejmě nelíbí Naldenovi (Ronald Hans) a i po svém odchodu chtěl nabídnout jednoduchou službu pro sdílení souborů. Proto vytvořil službu Boomerang.
Nejde o cloudové úložiště, jen o místo, kam nahrajete soubor a nabídnete odkaz ke stažení, třeba někomu blízkému. Vše funguje i bez registrace, ale v takovém případě se nabízí pro anonymní uživatele jen prostor o velikosti 1 GB a maximální velikost jednoho souboru je 1 GB. Po sedmi dnech dojde k jeho odstranění. Po registraci a vytvoření bezplatného účtu se limity zvednou na 3 GB, ale doba ponechávání souborů na serveru se nemění.
Poslední verze je placená a přijde na 6,99 eur. Zde se již nabízí 500GB prostor a každý soubor může mít velikost až 5 GB. Časový limit je nastaven na 90 dnů a nabízí se funkce jako zabezpečení heslem, pozvánky, týmová spolupráce a další možnosti. Služba je dostupná na adrese bmrng.me a vypadá to na zajímavou alternativu.
Tvůrce chce nechat vše jednoduché a zacílené jen na sdílení souboru po určitou dobu. Nechce konkurovat cloudovým prostorům.
Zdroj: techcrunch.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Mega výprodej příslušenství: Vylepšete svůj smartphone o kamery, mikrofony i záložní energii se slevami až 40 %
Anketa: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře