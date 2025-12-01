Největší nákupní akce roku je v plném proudu. Společnost Alza.cz spustila svou hlavní kampaň Black Friday, která se tradičně zaměřuje na široké spektrum elektroniky. Výraznou pozornost si letos zaslouží kategorie mobilních telefonů, kde prodejce připravil slevy dosahující v závislosti na cenové hladině až 35 %. Nabídka pokrývá celé spektrum trhu, od základních modelů pro nenáročné uživatele až po prémiové vlajkové lodě.
Níže přinášíme přehled jednotlivých cenových kategorií a maximální výši slev, které lze v rámci aktuální akce využít.
Dostupné telefony do 5 000 Kč
V kategorii základních smartphonů, které jsou ideální volbou pro začínající uživatele, děti nebo seniory, dosahují slevy hranice 30 %. I v této cenové relaci lze nalézt přístroje s dostatečnou kapacitou baterie a solidním displejem pro každodenní komunikaci.
- Motorola EDGE 50 Fusion (-25 %)
- Samsung Galaxy A16 LTE (-25 %)
- ZTE Nubia Air (-26 %)
- Xiaomi Redmi 15 (-28 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Střední třída do 10 000 Kč
Segment telefonů do deseti tisíc korun je často označován za kategorii s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Zákazníci zde mohou očekávat slevy až 33 %. Tyto modely již často nabízejí kvalitní fotoaparáty a vyšší výkon pro multitasking.
- HONOR 200 (-21 %)
- Nothing Phone (3a) (-21 %)
- Samsung Galaxy A56 (-23 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro (-24 %)
- Motorola Moto G86 Power (-26 %)
- Další slevy najdete zde
Vyšší střední třída do 15 000 Kč
Nejvyšší procentuální zvýhodnění v rámci segmentu mobilních telefonů nabízí kategorie do 15 000 Kč. Zde se slevy šplhají až na 35 %. Tato kategorie často obsahuje loňské vlajkové modely nebo prémiové odlehčené verze, které uspokojí i náročnější uživatele vyžadující kvalitní mobilní fotografii.
- OnePlus Nord 5 (-12 %)
- OnePlus 13R (-23 %)
- Xiaomi 15T Pro (-26 %)
- POCO F7 Ultra (-31 %)
- Xiaomi 15T (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Prémiové modely do 20 000 Kč
Pro uživatele hledající vysoký výkon, precizní zpracování a pokročilé technologie je určena kategorie do dvaceti tisíc korun. V rámci Black Friday zde cenové zvýhodnění dosahuje až 31 %.
- HONOR Magic7 Pro (-21 %)
- Google Pixel 10 (-21 %)
- Xiaomi 15 (-26 %)
- Xiaomi 15T Pro (-27 %)
- Nothing Phone (3) (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Vlajkové lodě nad 20 000 Kč
Absolutní špička na trhu, která zahrnuje nejnovější technologické inovace a nekompromisní výkon, je rovněž součástí slevové akce. U těchto nejdražších modelů se slevy pohybují do výše 27 %, což v absolutních číslech může představovat úsporu v řádu tisíců korun.
- HONOR Magic V3 (-16 %)
- Google Pixel 10 Pro (-17 %)
- Samsung Galaxy Z Flip7 (-18 %)
- Xiaomi 15 Ultra (-22 %)
- Samsung Galaxy S25 Edge (-27 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce.
Prohlédnout kompletní nabídku Alza Black Friday
