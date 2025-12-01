Black Friday slevy na smartphony až 35 %: tipy na nejzajímavější nabídky napříč kategoriemi KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday slevy na smartphony až 35 %: tipy na nejzajímavější nabídky napříč kategoriemi2025-12-01T06:15:04+01:00
• 1. 12. 2025#Smartphony

Největší nákupní akce roku je v plném proudu. Společnost Alza.cz spustila svou hlavní kampaň Black Friday, která se tradičně zaměřuje na široké spektrum elektroniky. Výraznou pozornost si letos zaslouží kategorie mobilních telefonů, kde prodejce připravil slevy dosahující v závislosti na cenové hladině až 35 %. Nabídka pokrývá celé spektrum trhu, od základních modelů pro nenáročné uživatele až po prémiové vlajkové lodě.

Níže přinášíme přehled jednotlivých cenových kategorií a maximální výši slev, které lze v rámci aktuální akce využít.

Dostupné telefony do 5 000 Kč

V kategorii základních smartphonů, které jsou ideální volbou pro začínající uživatele, děti nebo seniory, dosahují slevy hranice 30 %. I v této cenové relaci lze nalézt přístroje s dostatečnou kapacitou baterie a solidním displejem pro každodenní komunikaci.

Střední třída do 10 000 Kč

Segment telefonů do deseti tisíc korun je často označován za kategorii s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Zákazníci zde mohou očekávat slevy až 33 %. Tyto modely již často nabízejí kvalitní fotoaparáty a vyšší výkon pro multitasking.

Vyšší střední třída do 15 000 Kč

Nejvyšší procentuální zvýhodnění v rámci segmentu mobilních telefonů nabízí kategorie do 15 000 Kč. Zde se slevy šplhají až na 35 %. Tato kategorie často obsahuje loňské vlajkové modely nebo prémiové odlehčené verze, které uspokojí i náročnější uživatele vyžadující kvalitní mobilní fotografii.

Prémiové modely do 20 000 Kč

Pro uživatele hledající vysoký výkon, precizní zpracování a pokročilé technologie je určena kategorie do dvaceti tisíc korun. V rámci Black Friday zde cenové zvýhodnění dosahuje až 31 %.

Vlajkové lodě nad 20 000 Kč

Absolutní špička na trhu, která zahrnuje nejnovější technologické inovace a nekompromisní výkon, je rovněž součástí slevové akce. U těchto nejdražších modelů se slevy pohybují do výše 27 %, což v absolutních číslech může představovat úsporu v řádu tisíců korun.

Kompletní nabídku zlevněných produktů naleznete přímo na stránkách prodejce.





