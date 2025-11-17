Anketa: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Anketa: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?
2025-11-16T19:52:11+01:00
• 17. 11. 2025#Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Minule jsme se ptali, jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu. Třetina hlasujících uvádí, že takové procházení obsahu používají na zahnání nudy, pětina pak uvádí, že tuto činnost nedělají vůbec. Necelých 16 % pak propadají doom scrollingu denně.

  • Každý den, skoro automaticky: 15,95 %
  • Občas, když se nudím: 33,13 %
  • Jen výjimečně: 23,93 %
  • Nikdy – mám to pod kontrolou: 22,70 %
  • Základní činnost při prokrastinaci: 4,29 %

Nová anketa

I v nové anketě se budeme zabývat fenoménem doom scrolling. Tentokrát nás ale zajímá, kterou platformu na toto používáte.

💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

