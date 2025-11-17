💡ANKETA: Která platforma vás nejčastěji „vcucne“ do doom scrollingu?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minule jsme se ptali, jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu. Třetina hlasujících uvádí, že takové procházení obsahu používají na zahnání nudy, pětina pak uvádí, že tuto činnost nedělají vůbec. Necelých 16 % pak propadají doom scrollingu denně.
- Každý den, skoro automaticky: 15,95 %
- Občas, když se nudím: 33,13 %
- Jen výjimečně: 23,93 %
- Nikdy – mám to pod kontrolou: 22,70 %
- Základní činnost při prokrastinaci: 4,29 %
Nová anketa
I v nové anketě se budeme zabývat fenoménem doom scrolling. Tentokrát nás ale zajímá, kterou platformu na toto používáte.
Dřívější ankety
- Anketa: Jak často nabíjíte svůj telefon?
- Anketa: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?
- Anketa: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?
- Anketa: Jak často se přistihnete při tzv. doom scrollingu?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Poco ukáže nový tablet Pad M1
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře