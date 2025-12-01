První dojmy Roborock Saros 10R

Roborock Saros 10R; zdroj: Dotekománie
Robotické vysavače už jsou dneska poměrně běžnou záležitostí ukrývající se v mnoha domácnostech. Není ale robotický vysavač jako robotický vysavač. My se totiž dnes podíváme na jeden z těch vybavenějších modelů s multifunkční dokovací stanicí. Nový Roborock Saros 10R zaujme i tenčím profilem nebo novým autonomním systémem. Pojďme si říct naše první dojmy.
Rozbalení Roborock Saros 10R
Hned na úvod upozorním, že samotná krabice s vysavačem není vůbec lehká a váží necelých 22 kilogramů. Její dostání domů je tak trochu výzva, krabice není samozřejmě ani moc malá a ve dvou se to lépe táhne. Samotný proces rozbalení je však intuitivní.
Nejprve na vás vykoukne najížděcí rampa k doku. Pak manuál, napájecí kabel a náhradní pytlík do dokovací stanice. Poté vyndáte kartáče na vytírání a samotný vysavač. Kartáče na mopování jen magneticky přichytíte zespoda vysavače a nakonec už nezbývá nic jiného než vyndat samotnou stanici a zapojit ji do zásuvky. Kartáče na mopování pak umí i odepnout samotný dok při nastavení režimu pouze vysát.
První dojmy
Na úvod ještě doplním, že řada Roborock Saros dnes patří mezi to nejlepší v portfoliu výrobce. Není to přímý nástupce řady S, přesto si srovnání s dva roky starým Roborock S8 Pro Ultra neodpustím, jelikož jsem jej testoval a stále jej mám doma. Nový Saros 10R nabízí několik zajímavých novinek.
Za mě překvapující a pozitivní je jednoznačně tenčí profil samotného vysavače. Už tu nemáme věž nebo výstupek na vrchu s LiDARem. Díky tomu se tak vejde pod nižší nábytek, tloušťka je konkrétně 7,98 centimetru. A to vítám i v mé domácnosti, jelikož se opravdu vejde pod některé poličky kam se S8 Pro Ultra nevejde.
Jistě zaujme i hmotnost 4,1 kilogramu, což je také o něco méně, nicméně tento údaj za mě není tak podstatný. Vysavač málokdy musíte zvedat z podlahy. Navzdory nižší hmotnosti, baterie nabízí kapacitu 6400 mAh, což je o 1200 mAh více než u staršího S8 Pro Ultra, jenž byl o 700 gramů těžší.
- Rozměry robota: 350×353×79,8 mm.
- Rozměry dokovací stanice: 381×475×488 mm.
Zaujal mě pak také samotný boční kartáč, který už není běžně symetrický a třemi trsy vlasců, ale jsou tu jen dva speciálně zauhnuté. Právě i díky tomu se Roborock chlubí, že se do něj nemají zamotávát vlasy ani chlupy. Napomáhá tomu také přepracovaný hlavní kartáč vespod, který se skládá ze dvou válečků umístěných v sérii (namísto dvou paralelních u dřívějších modelů).
Zajímavostí je pak také vylepšený podvozek, Roborock Saros 10R by měl umět překonat prahy o výšce 3 centimetry.
Co se týče senzorové výbavy, tak zde je také menší změna, kterou už jsem načal. Jelikož tu není zmíněný výstupek/věž s 360 stupňovým LiDARem na vrchu, spoléhá novinka na kombinaci RGB kamery, Solid-state LiDARu (který vidí jen dopředu), ToF a IR senzory. Je nový přístup lepší než ten starý? To ukáže až dlouhodobá recenze, kterou také chystáme. Osobně se mi líbí, že tu je nově klasická kamera, protože si lze zobrazit, co vidí vysavač, a umí vyfotit překážky.
Dokovací stanice
Je to černý elegán. Osobně mě příjemně překvapila velikost. Je totiž o něco kompaktnější než u dřívějších modelů a přitom stále nabízí vše, co má. Nádobky na čistou a špinavou vodu jsou přístupné z vrchu, zatímco pytlík na prach je nyní schovaný pod předním panelem. Ten je lesklý a působí jak zrcadlo.
Za mě pozitivní novinkou je čistění mopových kartáčů teplou vodou, která má mít 80 stupňů Celsia. To by mělo zničit většinu bakterií a vyčistit také samotnou dokovací stanici. S tím souvisí i samotné mopování horkou vodou.
Potěší také rychlejší nabíjení vysavače, a to dle parametrů za 2,5 hodiny. To je o 40 procent rychlejší ve srovnání třeba s Roborock Q7 Max.
Přidání do aplikace
Aplikace Roborock funguje velmi pěkně a přidání vysavače bylo snadné. V případě iOS (a pravděpodobně také Androidu) nejprve zadáte heslo k vaší WiFi a pak se připojíte na WiFi vysavače. Následně po spojení dostanete pár instrukcí jako třeba, že je fajn uklidit kabely nebo jak se má chovat na koberci. Pak proběhne první sken vašeho prostoru, který v mém případě trval necelých deset minut pro 2KK byt o rozloze padesát metrů čtverečních.
Líbí se mi možnost nastavit si rovnou i minimalizaci rušení a nebo také hlasové ovládání.
Roborock Saros 10R vypadá jako jednoznačně příjemný kousek, který začínáme podrobně testovat, a tak se můžete brzy těšit na plnohodnotnou recenzi. Cenovka tohoto robotického vysavače se pohybuje od 25 990,- v akcích až po cenu přesahující třicet tisíc.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře