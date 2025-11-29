Zprávy pro Android mění zobrazování náhledů

• 29. 11. 2025#Aktualizace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poslední novinka v aplikaci Zprávy pro Android asi nenadchla mnoho uživatelů, spíše se jednalo jen o rozšíření existující funkce. Nyní zde máme něco viditelnějšího a možná lepšího.

Náhledy odkazů

Při sdílení odkazů, zejména tedy Youtube videí, je zobrazení velmi prosté a náhled vypadá jako by se jednalo o běžná odkaz. Nová verze ale obsahuje upravený náhled. Nově je zde přeupravené rozhraní, kde zmizí zobrazení webové adresy. Více se zvýrazní název videa pod obrázkem a také je zde jednoznačně uvedeno, o jakou službu se jedná, tedy Youtube, nechybí logo. Bonusem navíc je i ikona uprostřed náhledového obrázku vybízející ke spuštění videa.

Google Messages link previews old 1080x1809x Google Messages link previews redesign 1280x1875x

Zdroj: 9to5google

Právě u Youtube aplikace opět podporuje přehrávání v okně, tedy PiP, ale to se dá deaktivovat. U odkazů na běžné webové stránky došlo také na změnu rozhraní. První je náhledový obrázek ze stránky, pod ním pak název článku a logo s názvem webu.

Google Messages link previews old 2 1080x1720x Google Messages link previews redesign 2 1280x1506x

Zdroj: 9to5google

Bohužel u stránek s kratším názvem je menší náhled a nevypadá to moc dobře. Na druhou stranu se zde neplýtvá místem. Tato nová verze se zatím šíří postupně, ale odhadujeme, že se brzy dostane ke všem uživatelům.

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

