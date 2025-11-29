Zprávy pro Android mění zobrazování náhledů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední novinka v aplikaci Zprávy pro Android asi nenadchla mnoho uživatelů, spíše se jednalo jen o rozšíření existující funkce. Nyní zde máme něco viditelnějšího a možná lepšího.
Zprávy pro Android rozšiřují připnutí konverzací [aktualizováno]
Náhledy odkazů
Při sdílení odkazů, zejména tedy Youtube videí, je zobrazení velmi prosté a náhled vypadá jako by se jednalo o běžná odkaz. Nová verze ale obsahuje upravený náhled. Nově je zde přeupravené rozhraní, kde zmizí zobrazení webové adresy. Více se zvýrazní název videa pod obrázkem a také je zde jednoznačně uvedeno, o jakou službu se jedná, tedy Youtube, nechybí logo. Bonusem navíc je i ikona uprostřed náhledového obrázku vybízející ke spuštění videa.
Právě u Youtube aplikace opět podporuje přehrávání v okně, tedy PiP, ale to se dá deaktivovat. U odkazů na běžné webové stránky došlo také na změnu rozhraní. První je náhledový obrázek ze stránky, pod ním pak název článku a logo s názvem webu.
Bohužel u stránek s kratším názvem je menší náhled a nevypadá to moc dobře. Na druhou stranu se zde neplýtvá místem. Tato nová verze se zatím šíří postupně, ale odhadujeme, že se brzy dostane ke všem uživatelům.
