Plány Applu na chytré brýle nastíněny

Trh se sice dnes soustřeďuje zejména na ohebné mobily, tedy co se týče vývoje, ale mnohé společnosti se chystají na další metu, tedy chytré brýle. Ty nejsou nějakou novinkou, ale jak Google nedávno ukázal, myslí to s partnery velmi vážně a již nyní mají základní verze pro vývojáře. Apple zatím nic takového nepředstavil a ve své nabídce má jen dražší XR brýle, které nejsou určeny na běžné nošení. Spíše jde o základní platformu pro vývojáře. Dlouho se spekuluje, že se chystá další verze, která bude levnější, ale podle všeho to neskončí jen u takového typu.

Ještě dva roky

Datový analytik Ming-Chi Kuo mnohdy dobře nastíní plány Applu, hlavně díky dostupným datům, zejména tedy vycházející ze spolupráce Applu s jeho partnery. Tyto informace tedy nejsou ani tak únik a ani spekulace, spíše takový nástin možných plánů. Samozřejmě se může cokoliv stát a plány se změní, ale předpokládejme, že se nic takového nestane.

Apple v rámci vývoje nové Siri testuje různé jazykové modely, ve hře jsou OpenAI i Anthropic

První produkt, který by se dal kategorizovat jako chytré brýle, má přijít ve druhém čtvrtletí roku 2027. V tomto případě se bude jednat o brýle s kamerou, mikrofonem a reproduktorem, tedy bez displeje. Zřejmě bude závislý na Siri a Apple plánuje 3 až 5 milionu kusů na rok 2027. Zde asi nastane první zklamání českých zákazníků, jelikož Siri si moc nerozumí s češtinou, ale může se stát zázrak.

Nové funkce Siri se opozdí. Apple potvrdil, že dorazí až příští rok

Ještě v tom samém roce má přijít model Vision Air, který má být o 40 % lehčí a nabídne i jiný procesor. Má být použit nějaký model z iPhonů. Redukce váhy bude mít dopad na kvalitu materiálů, tedy i čoček, a také zde budou chybět některé senzory. Co se týče aktuálně verze Vision Pro, tak letos má přijít lehká aktualizace. Apple by měl vyměnit procesor za Apple M5, ale to asi bude jediná podstatná změna.

Druhá generace Vision Pro má přijít v druhé polovině roku 2028. V té samé době se mají objevit i brýle s rozšířenou a virtuální realitou. Tedy menší cestovní verze nebo něco podobného. Až v roce 2029 zřejmě přijdou první chytré brýle i s dodatečným displejem.

Zatím se jedná o předzvěst budoucích produktů, ale když vezmeme úspěšnost odhadů pana Kuo, tak je dost realistický. Navíc Apple v poslední době nepředstavuje revoluční produkty, spíše čeká na vhodné technologie a i se zpožděním vydá svou verzi. Ostatně stačí zmínit právě ohebné displeje. Výrobci již mají několikátou generaci a u Applu se teprve chystá první takové zařízení.

Zdroj: gsmarena.com

