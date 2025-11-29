Tipy z Alza Black Friday: Výrazné slevy na chytré kávovary a pomocníky pro zdravý životní styl KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tipy z Alza Black Friday: Výrazné slevy na chytré kávovary a pomocníky pro zdravý životní styl2025-11-29T17:00:09+01:00
• 29. 11. 2025#Ostatní

Největší tuzemský e-shop Alza.cz spustil svou tradiční akci Black Friday. Letošní nabídka se výrazně zaměřuje na segment domácích spotřebičů, kde slevy v některých kategoriích dosahují až 63 %. Pro zákazníky, kteří plánují modernizaci kuchyně nebo hledají vybavení pro zdravější stravování, přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií, které se v aktuální vlně slev vyplatí sledovat.

Chytrá příprava kávy a nápojů

Jednou z nejpopulárnějších kategorií jsou automatické kávovary a presovače. Moderní přístroje dnes již běžně nabízejí propojení s mobilní aplikací nebo pokročilé možnosti personalizace nápojů. V rámci Black Friday lze v této sekci nalézt slevy dosahující 37 %. Ještě výraznější cenové poklesy, až o 63 %, se týkají ostatních spotřebičů na přípravu nápojů, jako jsou výrobníky sody nebo odšťavňovače.

Domácí pečivo a snadné vaření rýže

Trend domácího pečení chleba a zdravé přípravy příloh stále roste. Tomu odpovídá i zařazení domácích pekáren a rýžovarů do slevové akce. U domácích pekáren, které zvládnou nejen chléb, ale často i přípravu džemů či jogurtů, se slevy pohybují okolo 32 %. Rýžovary, klíčové pro správnou přípravu nejen asijských pokrmů, jsou zlevněny až o 33 %.

Technologie pro zdravé stravování

Sekce zaměřená na zdravý životní styl nabízí široké spektrum osobních i domácích spotřebičů. Ať už jde o mixéry na smoothie, parní hrnce nebo jiné vychytávky pro dietní stravování, cenovky zde klesly až o 50 %. Jde o ideální příležitost pro vybavení domácnosti technologiemi, které šetří čas a pomáhají udržovat nutričně vyvážený jídelníček.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů naleznete na oficiálních stránkách akce Alza Black Friday.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

