Největší tuzemský e-shop Alza.cz spustil svou tradiční akci Black Friday. Letošní nabídka se výrazně zaměřuje na segment domácích spotřebičů, kde slevy v některých kategoriích dosahují až 63 %. Pro zákazníky, kteří plánují modernizaci kuchyně nebo hledají vybavení pro zdravější stravování, přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií, které se v aktuální vlně slev vyplatí sledovat.
Chytrá příprava kávy a nápojů
Jednou z nejpopulárnějších kategorií jsou automatické kávovary a presovače. Moderní přístroje dnes již běžně nabízejí propojení s mobilní aplikací nebo pokročilé možnosti personalizace nápojů. V rámci Black Friday lze v této sekci nalézt slevy dosahující 37 %. Ještě výraznější cenové poklesy, až o 63 %, se týkají ostatních spotřebičů na přípravu nápojů, jako jsou výrobníky sody nebo odšťavňovače.
- Chytré kávovary a presovače
- CATLER EA 850 Espresso (-20 %)
- Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 (-19 %)
- SIEMENS TQ715R03 EQ700 integral + Cashback 2000czk (-21 %)
- Nespresso De’Longhi Vertuo POP Black ENV90.BAE (-30 %)
- NESPRESSO KRUPS Vertuo Pop Spicy Red XN920510 (-36 %)
- Spotřebiče na přípravu nápojů
- SodaStream ENSO (-19 %)
- Buydeem HK3K821CGEU (-41 %)
- Laica Aida J35-EC (-44 %)
- LIMO BAR Edge Red (-55 %)
- BOSCH TWK1M127 MyMoments (-60 %)
- LAICA Filtrační sportovní láhev Flow’n go MyLAICA (-63 %)
Domácí pečivo a snadné vaření rýže
Trend domácího pečení chleba a zdravé přípravy příloh stále roste. Tomu odpovídá i zařazení domácích pekáren a rýžovarů do slevové akce. U domácích pekáren, které zvládnou nejen chléb, ale často i přípravu džemů či jogurtů, se slevy pohybují okolo 32 %. Rýžovary, klíčové pro správnou přípravu nejen asijských pokrmů, jsou zlevněny až o 33 %.
- Domácí pekárny
- Gorenje BM1350W (-18 %)
- LUND Domácí pekárna 650 W (-20 %)
- ETA 2149 90020 Harmony II (-29 %)
- Catler BM 700 (-29 %)
- SENCOR SBR 0770WH (-32 %)
- Rýžovary
- Concept RE3030 (-23 %)
- ETA FitRice 4139 90000 (-31 %)
- Siguro RC-R700B Rice Master Digital s napařovákem (-33 %)
- Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT (-33 %)
Technologie pro zdravé stravování
Sekce zaměřená na zdravý životní styl nabízí široké spektrum osobních i domácích spotřebičů. Ať už jde o mixéry na smoothie, parní hrnce nebo jiné vychytávky pro dietní stravování, cenovky zde klesly až o 50 %. Jde o ideální příležitost pro vybavení domácnosti technologiemi, které šetří čas a pomáhají udržovat nutričně vyvážený jídelníček.
- Sušička ovoce Gorenje FDK600DB (-31 %)
- Concept LO7029 (-33 %)
- Stolní mixér SENCOR SBL 2111GR (-38 %)
- Stolní mixér SENCOR SBL 150WH (-50 %)
- Stolní mixér SENCOR SBL 133OR (-43 %)
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů naleznete na oficiálních stránkách akce Alza Black Friday.
