Nubia V80 Design připomíná iPhone a je za šestinu ceny
2025-11-15T11:16:57+01:00
• 16. 11. 2025#Android #Smartphony

Nubia V80 Design | Zdroj: GSMArena

Firma ZTE pod vlastněnou značkou Nubia vydává nového zástupce s názvem V80 Design, který se lehce inspiroval u poslední generace iPhonu 17 Pro/Pro Max. Telefon bude určen pro nenáročné uživatele, což přímo potvrzuje zveřejněný seznam výbavy a nastavená prodejní cena. Navíc tento model na vybrané trhy dorazí pod jiným názvem.

Žádná výhra

Novinka vpředu nese 6,75palcový LCD displej s netypickým rozlišením 1 940 x 900 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Dovnitř byl nasazen čipset T7280 od Unisoc, ke kterému se připojuje 4/8GB operační paměť RAM včetně virtuálního rozšíření. Uživatelská data vždy pobere 256GB interní úložiště bez podpory microSD karet. Výdrž zajišťuje 5 000mAh baterie s technologií rychlého 22,5W nabíjení a zpětným 10W nabíjením.

nubia v80 design 1 1220x763x nubia v80 design 5 1200x988x

Nubia V80 Design | Zdroj: GSMArena

Na zádech jsou k vidění tři fotoaparáty, ale ve skutečnosti jde jen o hlavní 50MPx a hloubkový 2MPx objektiv. Do výpisu se ještě dostala 16MPx selfie kamerka, boční skener otisků prstů, 3,5mm audio jack, odolnost IP64 nebo podpora jen 4G sítí. Ke všemu technologie NFC bude dostupná pouze na vybraných trzích. Softwarovou stránku zaštiťuje operační systém Android 16, který si výrobce mírně upravil k obrazu svému.

K dispozici jsou čtyři barevné možnosti za cenu v přepočtu od cca 2 046 Kč. Některé trhy se zařízení dočkají jako Blade V80 Vita. Předchozí generace byla dostupná i na českém trhu, takže nástupce můžeme rovněž u nás vyhlížet.

nubia v80 design 4 1000x567x nubia v80 design 2 1000x700x

Nubia V80 Design | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

