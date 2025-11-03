💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Zdroj: DALL·E
Máme zde novou anketu a také vyhodnocení té původní kde jsme se ptali, jak velký displej preferujete. Dá se říci, že jsou zde dva dominantní rozsahy. Skoro třetina preferuje panel o rozměrech 6,1 až 6,3 palců, druhá pak 6,7 až 7 palců. Další početní skupina je spíše pro menší displeje.
- Do 5,5 palců: 11,05 %
- 5,6 až 6,0 palců: 11,05 %
- 6,1 až 6,3 palců: 28,73 %
- 6,4 až 6,6 palců: 9,67 %
- 6,7 až 7,0 palců: 27,35 %
- Více než 7,0 palců: 9,94 %
- Nezáleží mi na velikosti: 2,21 %
Nová anketa
Do nového týdne vykračujeme s otázkou, jestli vám záleží na obnovovací frekvenci displeje, případně jakou hodnotu preferujete.
