Anketa: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?
2025-11-03T07:00:43+01:00
• 3. 11. 2025#Smartphony

Máme zde novou anketu a také vyhodnocení té původní kde jsme se ptali, jak velký displej preferujete. Dá se říci, že jsou zde dva dominantní rozsahy. Skoro třetina preferuje panel o rozměrech 6,1 až 6,3 palců, druhá pak 6,7 až 7 palců. Další početní skupina je spíše pro menší displeje.

  • Do 5,5 palců: 11,05 %
  • 5,6 až 6,0 palců: 11,05 %
  • 6,1 až 6,3 palců: 28,73 %
  • 6,4 až 6,6 palců: 9,67 %
  • 6,7 až 7,0 palců: 27,35 %
  • Více než 7,0 palců: 9,94 %
  • Nezáleží mi na velikosti: 2,21 %

Nová anketa

Do nového týdne vykračujeme s otázkou, jestli vám záleží na obnovovací frekvenci displeje, případně jakou hodnotu preferujete.

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Dřívější ankety

