Anketa: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?
2025-10-26T20:17:03+01:00
• 27. 10. 2025#Ostatní

Zdroj: DALL·E

Poslední anketa se ptala, jak často nabíjíte svůj mobilní telefon. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech, ale každý má svůj styl používání a nabíjení jen tak spíše konzistentní, tedy až na výjimky. Většina hlasujících uvedla, že nabíjí jednou denně a necelých 17 % pak nabíjí i váckrát. Skoro pětina pak jednou za dva dny a každý cca desátý jen párkrát týdně.

  • Víc než jednou denně: 16,7 %
  • Každý den: 54,12 %
  • Každé dva dny: 19,66 %
  • Jen párkrát týdně: 9,51 %

Nová anketa

Tentokrát nás zajímá, jakou úhlopříčku displeje preferujete. Jestli chcete spíše větší nebo menší mobilní telefon.

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

