💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Zdroj: DALL·E
Poslední anketa se ptala, jak často nabíjíte svůj mobilní telefon. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech, ale každý má svůj styl používání a nabíjení jen tak spíše konzistentní, tedy až na výjimky. Většina hlasujících uvedla, že nabíjí jednou denně a necelých 17 % pak nabíjí i váckrát. Skoro pětina pak jednou za dva dny a každý cca desátý jen párkrát týdně.
- Víc než jednou denně: 16,7 %
- Každý den: 54,12 %
- Každé dva dny: 19,66 %
- Jen párkrát týdně: 9,51 %
Nová anketa
Tentokrát nás zajímá, jakou úhlopříčku displeje preferujete. Jestli chcete spíše větší nebo menší mobilní telefon.
