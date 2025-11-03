Google Překladač dostává výběr režimů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google v poslední době vylepšuje svou aplikaci a službu pro překlad. Vypadá to, že se nebude zaměřovat jen na jeden cíl, nebo spíše zaměření použití. I tak zde máme další novinku.
Google vylepšuje Překladač o dvě nové funkce
Režimy v Překladači
Jednou z podstatných novinek je přidání výukových kurzů, takže se s aplikací můžete učit i jiné jazyky, ale tato novinka je zatím omezená a nenabízí se v našich končinách. Nestačí přepnout aplikaci nebo systém do angličtiny, takže si budeme muset počkat, až Google zpřístupní tyto kurzy. Mezitím došlo na vylepšení systému překladu o Gemini. Původní režim ale nikam nemizí, jak se ukazuje.
Nová verze aplikace Gogole Překladač má jednu drobnou změnu. Hned pod logem nahoře je vidět režim, v jakém pracuje. Po kliknutí na tento prvek se objeví nabídka, kde si jde vybrat jeden ze dvou režimu. Pokročilý se zaměřuje na přesnější a komplexnější překlady, ale současně je trochu pomalejší. Druhý režim naopak nabízí rychlost, ale zde je možné, že překlad nebude tak dokonalý jako u pokročilého režimu.
Google si je zřejmě vědom, že vylepšený režim může zdržovat, takže možnost volby je vítaná. Asi na dovolené nepotřebujete vysokou přesnost a komplexnost překladu, když stačí základní dorozumění. Současně pokročilý režim funguje jen pro textové překlady u vybraných jazyků. Zřejmě bude nějakou dobu trvat, než dojde na patřičná vylepšení. Do té doby asi budou na výběr tyto režimy.
