WhatsApp zavádí správu úložiště, nyní zjistíte, jaké chaty zabírají nejvíce místa

Meta přidává novou funkci, která umožní uživatelům WhatsApp aplikace sledovat a spravovat velikost jednotlivých konverzací. Uživatelé s omezenou kapacitou úložiště se tak konečně dočkají praktického nástroje pro lepší kontrolu nad daty.
WhatsApp přináší novou funkci pro správu úložiště
Jak upozornil web WABetaInfo, nedávná beta verze WhatsAppu dostupná přes TestFlight odhalila novou možnost s názvem „Spravovat úložiště“ (Manage Storage) v detailu každého chatu. Tato sekce ukazuje kolik místa konkrétní konverzace zabírá na zařízení, přehled souborů, kde uvidíte přesný podíl obrázků, videí, dokumentů a dalších dat.
Funkce rozšiřuje stávající možnosti, které se nachází v Nastavení > Úložiště a data > Správa úložiště. Na rozdíl od nich však nově přináší granularitu po jednotlivých chatech, což značně usnadní identifikaci, co přesně zabírá nejvíce místa a kde se dá rychle a efektivně uklidit.
WhatsApp již nyní nabízí v každé konverzaci záložku „Média, odkazy a dokumenty“, kde lze prohlížet sdílené soubory. Tato galerie však neuvádí, kolik místa jednotlivé položky zabírají, což nová funkce napravuje. Nový přehled tedy přidává potřebné informace a zároveň vám umožní rychleji mazat nepotřebné soubory z konkrétních chatů.
V době, kdy se smartphony často plní zbytečnými multimédii z chatovacích aplikací, může být cílené čištění dat z jednoho konkrétního chatu výrazně efektivnější než obecné procházení celého úložiště.
Tato funkce ocení především uživatelé s omezeným interním úložištěm nebo ti, kdo nechtějí trávit čas procházením desítek konverzací najednou. Využití najde i u těch, kteří potřebují udržet pracovní a osobní konverzace odděleně a přehledně.
