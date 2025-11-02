WhatsApp zavádí správu úložiště, nyní zjistíte, jaké chaty zabírají nejvíce místa

WhatsApp zavádí správu úložiště, nyní zjistíte, jaké chaty zabírají nejvíce místa
2025-11-02T22:00:11+01:00
• 2. 11. 2025#iOS

Zdroj: Dotekamanie.cz

Meta přidává novou funkci, která umožní uživatelům WhatsApp aplikace sledovat a spravovat velikost jednotlivých konverzací. Uživatelé s omezenou kapacitou úložiště se tak konečně dočkají praktického nástroje pro lepší kontrolu nad daty.

WhatsApp přináší novou funkci pro správu úložiště

Jak upozornil web WABetaInfo, nedávná beta verze WhatsAppu dostupná přes TestFlight odhalila novou možnost s názvem „Spravovat úložiště“ (Manage Storage) v detailu každého chatu. Tato sekce ukazuje kolik místa konkrétní konverzace zabírá na zařízení, přehled souborů, kde uvidíte přesný podíl obrázků, videí, dokumentů a dalších dat.

Funkce rozšiřuje stávající možnosti, které se nachází v Nastavení > Úložiště a data > Správa úložiště. Na rozdíl od nich však nově přináší granularitu po jednotlivých chatech, což značně usnadní identifikaci, co přesně zabírá nejvíce místa a kde se dá rychle a efektivně uklidit.

whatsapp per chat storage management 1800x1274x

Zdroj: 9to5mac

WhatsApp již nyní nabízí v každé konverzaci záložku „Média, odkazy a dokumenty“, kde lze prohlížet sdílené soubory. Tato galerie však neuvádí, kolik místa jednotlivé položky zabírají, což nová funkce napravuje. Nový přehled tedy přidává potřebné informace a zároveň vám umožní rychleji mazat nepotřebné soubory z konkrétních chatů.

V době, kdy se smartphony často plní zbytečnými multimédii z chatovacích aplikací, může být cílené čištění dat z jednoho konkrétního chatu výrazně efektivnější než obecné procházení celého úložiště.

Tato funkce ocení především uživatelé s omezeným interním úložištěm nebo ti, kdo nechtějí trávit čas procházením desítek konverzací najednou. Využití najde i u těch, kteří potřebují udržet pracovní a osobní konverzace odděleně a přehledně.

Zdroj: 9to5mac.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jak velký displej preferujete u hlavního telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat