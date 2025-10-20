Anketa: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Anketa: Jak často nabíjíte svůj telefon?
Minule jsme se ptali, jakou aplikaci používáte na videohovory. I v tomto případě vyhrává WhatsApp. Na pomyslném druhém místě je pak Google Meet a následují aplikace Messenger, Facetime a Zoom. Přibližně třetina hlasujících uvedla, že nepreferují tento způsob komunikace.

  • WhatsApp: 36,9 %
  • Messenger: 7,24 %
  • FaceTime: 5,17 %
  • Zoom: 2,07 %
  • Google Meet: 10,34 %
  • Nepoužívám videohovory: 30,69 %
  • Jinou (napište do komentářů): 7,59 %

Nová anketa

Nyní se zaměříme na používání mobilního telefonu, respektive jak často ho musíte nabíjet.

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Dřívější ankety

