💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Minule jsme se ptali, jakou aplikaci používáte na videohovory. I v tomto případě vyhrává WhatsApp. Na pomyslném druhém místě je pak Google Meet a následují aplikace Messenger, Facetime a Zoom. Přibližně třetina hlasujících uvedla, že nepreferují tento způsob komunikace.
- WhatsApp: 36,9 %
- Messenger: 7,24 %
- FaceTime: 5,17 %
- Zoom: 2,07 %
- Google Meet: 10,34 %
- Nepoužívám videohovory: 30,69 %
- Jinou (napište do komentářů): 7,59 %
Nová anketa
Nyní se zaměříme na používání mobilního telefonu, respektive jak často ho musíte nabíjet.
Komentáře