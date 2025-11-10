Anketa: Jak často se přistihnete při tzv. doom scrollingu?

2025-11-10T07:00:39+01:00
• 10. 11. 2025#Aplikace

Zdroj: DALL·E

S novým týdnem zde máme novou anketu, ale než se do ní pustíme, vyhodnotím si tu předchozí. V ní jsme se ptali, jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální. Jasně zde dominuje odpověď se 120 Hz, ale taková pětina hlasujících uvedla, že jim je to jedno a jde jim hlavně o výdrž na jedno nabití. Desetina lidí se spokojí se základní frekvencí a lehce přes 14 procent dává přednost vyšším hodnotám.

  • 60 Hz – stačí mi klasika: 10,78 %
  • 90 Hz – příjemně plynulé: 6,62 %
  • 120 Hz – nejlepší poměr výkon/výdrž: 47, 06 %
  • 144 Hz a víc – chci maximum plynulosti: 14,22 %
  • Neřeším, hlavně ať vydrží baterie: 21,32 %

Nová anketa

U nové ankety se ptáme, jestli podléháte „doom scrollingu“, tedy bezmyšlenkovité procházení obsahu na sociální sítích, hlavně tedy u vertikálních videí.

💡ANKETA: Jak často se přistihnete při tzv. „doom scrollingu“ – bezmyšlenkovitém projíždění feedu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

