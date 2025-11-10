Alza Black Friday Tipy: Drony a robotické hračky se slevami až 33 %

Letošní vlna Alza Black Friday přináší zajímavou příležitost pro všechny zájemce o moderní technologie, kteří hledají ideální dárky s edukačním potenciálem. Akce se v aktuální fázi soustředí mimo jiné na segmenty robotiky a dronů, kde lze dosáhnout úspory až 33 %. Slevy se dotýkají širokého spektra produktů, od pokročilých dronů pro letecké nadšence až po interaktivní robotické společníky pro nejmladší.
Drony: Od rekreačního létání po pokročilé modely
Kategorie dronů, s možnými slevami až 29 %, tradičně patří mezi nejvyhledávanější. Nabídka pokrývá jak miniaturní modely ideální pro létání v interiéru a první krůčky pilotů, tak i pokročilé stroje s GPS, kamerami s vysokým rozlišením a dlouhou dobou letu. Výrazná sleva může snížit investiční náročnost do kvalitního stroje pro fotografování, natáčení nebo jen rekreační létání.
- HOVERAir X1 Pro Max Basic Combo black (-12 %)
- DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (-13 %)
- DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (-6 %)
- DJI Neo (-21 %)
- DJI Mini 4K (-25 %)
- RC dron – kvadrokoptéra QST-2805 (-29 %)
- Další slevy najdete zde
Humanoidní roboti pro děti: spojení hry a učení
Sleva až 33 % na humanoidní roboty představuje atraktivní vstup do světa programování a robotiky. Tyto modely nejsou jen hračky; často slouží jako platforma pro seznámení dětí se základy kódování, logického myšlení a mechaniky. Interaktivní funkce, jako je sledování pohybu, reagování na hlasové povely nebo jednoduché programování pohybových sekvencí, z nich dělají efektivní edukační nástroj.
- Arduino frog robot (-10 %)
- MaDe Zigy s funkcí času (-10 %)
- Robot Policejní (-12 %)
- Shantou Policista (-33 %)
- Topjoy Dance Robert Grey (-29 %)
- Další slevy najdete zde
Robotická zvířátka: Interaktivní společníci
Sekce robotických zvířátek přináší modely se slevou až 24 %. Tyto hračky simulují chování skutečných domácích mazlíčků a jsou navrženy tak, aby rozvíjely empatii a smysl pro zodpovědnost u dětí. Často disponují senzory, které jim umožňují reagovat na dotyk, hlas nebo pohyb, což zvyšuje interaktivitu a autenticitu zážitku.
- LEGO® DREAMZzz™ 71497 Cooperův tygří robot a Zerův hot rod (-20 %)
- Jak vycvičit draka Létající Bezzubka (-15 %)
- MaDe Robotický pes Zigybot Bobby 29 × 28 × 24 cm (-24 %)
- Další slevy najdete zde
Celou aktuální nabídku akce Alza Black Friday, včetně detailních specifikací zlevněných robotů a dronů, naleznete na oficiálních stránkách:
Více informací a kompletní nabídka na: alza.cz/black-friday
