Podcast: Operátorský bizár & ChatGPT za 100 Kč

Víte, že za ChatGPT Go nemusíte platit 250 Kč? V novém díle rozebíráme „hack“, jak ho mít o víc než polovinu levněji. Taky řešíme, proč operátoři i přes zdražování hlásí víc zákazníků (WTF?!) a jestli je nový Nothing Phone 3a Lite totální zbytečnost.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.
