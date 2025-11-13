Podcast: Operátorský bizár & ChatGPT za 100 Kč PODCAST

Podcast: Operátorský bizár & ChatGPT za 100 Kč
2025-11-13T18:04:47+01:00
13. 11. 2025

Víte, že za ChatGPT Go nemusíte platit 250 Kč? V novém díle rozebíráme „hack“, jak ho mít o víc než polovinu levněji. Taky řešíme, proč operátoři i přes zdražování hlásí víc zákazníků (WTF?!) a jestli je nový Nothing Phone 3a Lite totální zbytečnost.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

