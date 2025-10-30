NEO je další humanoidní robot, který se chystá i do vaší domácnosti

Zdroj: 1X
Představení humanoidních robotů přibývá jako na běžícím páse. Kalifornská společnost 1X nyní spustila předobjednávky na svého humanoidního robota, který nese jméno NEO. Společník do domácnosti vám pomůže nejenom s rutinními úkoly.
Humanoidní robot za předplatné?
NEO měří 168 centimetrů, váží 30 kilogramů a má měkké tělo z 3D polymerní mřížky. Je tichý (maximální hlasitost 22 dB) a jeho odolnost zaručují certifikace IP68 (pro paže) a IP44 (zbytek těla). Pohybovat se dokáže až rychlostí 6,2 m/s a uzvedne až 70 kilogramů. Schopen je pak nosit až 25 kilogramů těžké předměty.
O jeho energii se stará 842 Wh baterie, díky které zvládne NEO až 4 hodiny práce, přičemž jeho rychlé nabíjení dokáže za pouhých 6 minut poskytnout dostatek „šťávy“ na celou hodinu práce. Robot má svým majitelům pomoci s řadou domácích prací od úklidu kuchyně, obývacího pokoje, koupelny a dalších místností po pomoc s vysáváním, praním prádla, atd.
Velmi zajímavá je však informace, že s některými činostmi (nebyly uvedeny) budou robotům, alespoň tedy minimálně u prvních uživatelů, pomáhat teleoperátoři. To, přiznejme si, nezní úplně lákavě, a to i přes fakt, že společnost slibuje nejvyšší míru soukromí a rozmazání obličejů lidí pohybujících se po domácnosti. Získaná data jí mají sloužit k dalšímu zlepšování robotů společnosti. Celé to však možná zní trochu jako zlý sen.
Již nyní je humanoidní robot NEO dostupný k předobjednání na stránce společnosti 1X. Záloha činí 200 dolarů (cca 4200 korun českých) a plná cena robota pak 20 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi (420 tisíc korun). Druhou možností je pak předplatné, za které si robota můžete od společnosti dlouhodobě pronajímat za měsíční částku 499 dolarů (10 500 korun).
