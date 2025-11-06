Podcast: Jak nám to dnes tiká? Test Pixel Watch 4 a Apple Watch Series 11

Téma chytrých hodinek je zpět. Otestovali jsme novinky jako Pixel Watch 4 nebo Apple Watch Series 11. Nebude to ale jen o nových produktech, povíme si také naše zkušenosti a nahlédneme do budoucnosti chytrých hodinek.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.
Komentáře