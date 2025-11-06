Podcast: Jak nám to dnes tiká? Test Pixel Watch 4 a Apple Watch Series 11 PODCAST

Podcast: Jak nám to dnes tiká? Test Pixel Watch 4 a Apple Watch Series 11
2025-11-06T18:09:15+01:00
• 6. 11. 2025#Podcast #Příslušenství

Téma chytrých hodinek je zpět. Otestovali jsme novinky jako Pixel Watch 4 nebo Apple Watch Series 11. Nebude to ale jen o nových produktech, povíme si také naše zkušenosti a nahlédneme do budoucnosti chytrých hodinek.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pozor na QUISHING! | Robotický mobil od Honoru | Tenká Motorola | Podcast Pod Zlatou Lampou

💡ANKETA: Jakou obnovovací frekvenci displeje považujete za ideální?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Honor
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat