Chrome automaticky zastaví notifikace z konkrétních stránek

2025-10-12T16:00:15+02:00
• 12. 10. 2025#Aktualizace #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali, že vývojáři v Googlu se soustředili na grafickou podobu některých částí aplikace Chrome pro Android. Nyní zde ale máme jinou novinku, která se soustřeďuje na notifikace a jejich omezení.

Součást bezpečnosti?

Operační systém Android již nějakou dobu nabízí pokročilejší systém oprávnění, který je více podrobný. Současně systém monitoruje aplikace a pokud některé přestanete používat, dojde k restartování oprávnění. V podstatě jim budou odebrána a při následovném spuštění jim budete muset znova udělat možnost používat konkrétní části mobilu. Něco podobného je nyní dostupné v Chromu pro Android.

Konkrétně se jedná o systém notifikací. Chrome si začne všímat, jestli navštěvujete webovou stránku, od které dostáváte notifikace. Pakliže ji dlouho nenavštívíte, Chrome v rámci bezpečnostních funkcí odebere oprávnění k notifikacím. Ve své podstatě dojde k vyresetování, nikoliv ke kompletnímu zablokování či zamítnutí oprávnění.

Screenshot 2025 10 10 at 121049 PM 709x517x

Zdroj: Google

Chrome vás bude informovat o této změně. Jakmile stránku navštívíte znovu, byť po nějaké době, nabídne se vám možnost udělení oprávnění k notifikacím. Tuto novou funkci v Chromu ale můžete vypnout, ale je v základu aktivní. O odebrání oprávnění ale budete vždy informováni prostřednictvím notifikace.

Zdroj: techcrunch.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

