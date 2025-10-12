Chrome automaticky zastaví notifikace z konkrétních stránek

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno jsme vás informovali, že vývojáři v Googlu se soustředili na grafickou podobu některých částí aplikace Chrome pro Android. Nyní zde ale máme jinou novinku, která se soustřeďuje na notifikace a jejich omezení.
Součást bezpečnosti?
Operační systém Android již nějakou dobu nabízí pokročilejší systém oprávnění, který je více podrobný. Současně systém monitoruje aplikace a pokud některé přestanete používat, dojde k restartování oprávnění. V podstatě jim budou odebrána a při následovném spuštění jim budete muset znova udělat možnost používat konkrétní části mobilu. Něco podobného je nyní dostupné v Chromu pro Android.
Konkrétně se jedná o systém notifikací. Chrome si začne všímat, jestli navštěvujete webovou stránku, od které dostáváte notifikace. Pakliže ji dlouho nenavštívíte, Chrome v rámci bezpečnostních funkcí odebere oprávnění k notifikacím. Ve své podstatě dojde k vyresetování, nikoliv ke kompletnímu zablokování či zamítnutí oprávnění.
Chrome vás bude informovat o této změně. Jakmile stránku navštívíte znovu, byť po nějaké době, nabídne se vám možnost udělení oprávnění k notifikacím. Tuto novou funkci v Chromu ale můžete vypnout, ale je v základu aktivní. O odebrání oprávnění ale budete vždy informováni prostřednictvím notifikace.
Zdroj: techcrunch.com
