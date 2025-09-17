Garmin Venu 4 přichází: výdrž 12 dní a fitness funkce, které konkurují Apple Watch 11

Zdroj: Phone Arena
Nová generace chytrých hodinek Garmin Venu 4 je tu a rovnou míří na vrchol. Díky vylepšenému sledování zdraví, personalizovanému koučinku a výdrži až 12 dní bez nabíjení představují vážného konkurenta pro Apple Watch serie 11.
Co nového přináší Garmin Venu 4?
Společnost Garmin oficiálně představila svůj nejnovější model chytrých hodinek – Venu 4. Tyto hodinky navazují na úspěšnou řadu předchozích modelů a přicházejí s celou řadou novinek: od pokročilého sledování spánku přes vestavěnou LED svítilnu až po inteligentní tréninkové plány. To vše ale za cenu, která překonává jak předchozí model Venu 3, tak i konkurenční Apple Watch 11 – základní cena startuje na 549,99 USD, tedy v přepočtu 11 300 Kč.
Zajímavostí je, že větší model (45 mm) je paradoxně levnější než menší (41 mm), což je u nositelné elektroniky spíše výjimkou. Obě verze jsou dostupné v několika stylových barevných kombinacích a využívají kovové tělo se zabudovaným mikrofonem, reproduktorem a svítilnou pro snadnou orientaci ve tmě.
Výdrž baterie a zdravotní funkce
Až 12 dní bez nabíjení
Jednou z největších výhod Garmin Venu 4 je výdrž baterie. V režimu chytrých hodinek vydrží až 12 dní, což výrazně překonává Apple Watch, které se obvykle dostanou maximálně na 24 hodin. Díky tomu mohou hodinky nonstop sledovat vaše zdraví – od spánku přes srdeční rytmus až po úroveň stresu.
Hloubková analýza zdraví
Venu 4 nabízí řadu zdravotních nástrojů nové generace:
- Zdravotní status (Health Status): sleduje, zda se hodnoty jako srdeční tep, variabilita srdečního rytmu (HRV), dechová frekvence, teplota kůže nebo okysličení krve během spánku odchylují od vašeho normálu – což může naznačovat stres nebo začínající nemoc.
- Záznam životního stylu: uživatel si může zaznamenávat návyky (např. konzumaci kofeinu nebo alkoholu) a sledovat, jak ovlivňují spánek, stres nebo HRV.
- Vylepšené spánkové metriky: nové funkce jako sladění spánku s cirkadiánním rytmem nebo konzistence spánku přinášejí hlubší vhled do kvality odpočinku.
Trénink podle vás: Garmin Fitness Coach
Koučink pro více než 25 aktivit
Garmin Venu 4 posouvá osobní trénink na vyšší úroveň. Nový Garmin Fitness Coach přináší přizpůsobené tréninky pro více než 25 sportů – včetně chůze, HIIT, indoor cyklistiky, veslování nebo běhu. Cvičení jsou navržená na míru podle vaší kondice, spánku i regenerace a automaticky se denně aktualizují.
Zajímavou novinkou je také funkce smíšených aktivit (Mixed Session), která umožňuje sledovat několik sportů v rámci jednoho tréninku bez nutnosti jednotlivá cvičení ukládat zvlášť.
Funkce pro každý den
Venu 4 je nabitá i funkcemi pro každodenní využití:
- Garmin Pay pro bezkontaktní platby
- Hudba přímo v hodinkách (např. Spotify, Amazon Music)
- Notifikace z telefonu (Android i iOS)
- ECG aplikace, která sleduje srdeční činnost
- Tělesná energie Body Battery, která ukazuje, kdy je čas na výkon a kdy na odpočinek
- Sledování ženského zdraví – nově i s měřením teploty pro predikci ovulace
- Voděodolnost 5 ATM, ideální i pro plavání
- Odolný displej Corning Gorilla Glass 3, který zvládne nástrahy běžného nošení
Garmin vs. konkurence: Apple i Huawei
Garmin svůj nový model uvedl jen několik dní po premiéře Apple Watch 11. Ty sice bodují cenou a integrací do Apple ekosystému, ale jejich výdrž baterie se stále drží na jednom dni. Na druhé straně Huawei chystá model Watch GT 6 s až 21denní výdrží, takže bitva o výdrž se přiostřuje.
Univerzálnost je silná stránka Garminu
Klíčovou výhodou Garminu ale zůstává kompatibilita napříč platformami. Zatímco Apple Watch fungují jen s iPhony, Garmin Venu 4 si rozumí i s Androidem, a nabízí tak větší volnost při výběru zařízení. K tomu připočtěme bohaté zdravotní a fitness funkce a výsledkem jsou hodinky, které mohou oslovit širokou skupinu uživatelů – od běžců, přes technologické nadšence až po uživatele, kteří hledají všestranné chytré hodinky, které vypadají dobře na ruce.
