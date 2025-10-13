Anketa: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Anketa: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?
2025-10-13T07:00:59+02:00
• 13. 10. 2025#Aplikace

Zdroj: DALL·E

V poslední anketě jsme se ptali, jakou platformu používáte nejčastěji pro komunikaci s příteli. Zde jednoznačně vyhrála služba WhatsApp, která nasbírala 54,41% zastoupení. Druhé místo opět patří firmě Meta s Messengerem a v rámci podobných služeb je na třetím místě Signal a pak Telegram. Google Chat se propadl na pomyslné poslední místo. Dokonce i RCS/iMessage/SMS mají vyšší zastoupení.

  • WhatsApp: 54,51 %
  • Messenger: 19,67 %
  • Telegram: 5,76 %
  • Signal: 6,44 %
  • Google Chat: 1,63 %
  • RCS/iMessage/SMS: 7,14 %
  • Jinou (napište do komentářů): 4,64 %

Nová anketa

Minule jsme tedy řešili chatování a nyní se ptáme na videohovory. Je spíše otázkou, jestli jsou mezi uživateli v kurzu, nebo jestli dávají přednost textové nebo hlasové komunikaci.

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Už vám volali kyberšmejdi? AI babička jde s nimi do souboje 😈

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat