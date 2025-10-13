💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Zdroj: DALL·E
V poslední anketě jsme se ptali, jakou platformu používáte nejčastěji pro komunikaci s příteli. Zde jednoznačně vyhrála služba WhatsApp, která nasbírala 54,41% zastoupení. Druhé místo opět patří firmě Meta s Messengerem a v rámci podobných služeb je na třetím místě Signal a pak Telegram. Google Chat se propadl na pomyslné poslední místo. Dokonce i RCS/iMessage/SMS mají vyšší zastoupení.
- WhatsApp: 54,51 %
- Messenger: 19,67 %
- Telegram: 5,76 %
- Signal: 6,44 %
- Google Chat: 1,63 %
- RCS/iMessage/SMS: 7,14 %
- Jinou (napište do komentářů): 4,64 %
Nová anketa
Minule jsme tedy řešili chatování a nyní se ptáme na videohovory. Je spíše otázkou, jestli jsou mezi uživateli v kurzu, nebo jestli dávají přednost textové nebo hlasové komunikaci.
Dřívější ankety
- Anketa: Zaujala vás novinka iPhone Air?
- Anketa: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?
- Anketa: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?
- Anketa: Jakou aplikaci používáte nejčastěji pro psaní s přáteli?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Vivo X300 uniká před představením
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře